Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de inducción de contratistas de 45 segundos para presentar al personal externo los valores fundamentales y procedimientos operativos de nuestra empresa, aumentando su compromiso desde el primer día. Emplea un estilo dinámico y visualmente atractivo con transiciones suaves y música de fondo animada, generando el guion directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen. Se deben incluir subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 90 segundos centrado en el cumplimiento normativo para contratistas internacionales, detallando requisitos legales específicos de manera factual y rica en gráficos. El vídeo debe aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales relevantes y utilizar generación de voz en off profesional, con subtítulos completos para apoyar opciones multilingües y asegurar la comprensión en equipos diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos contratistas, sirviendo como un mensaje inicial de incorporación que detalla sus tareas inmediatas y presenta a los miembros clave del equipo. El estilo visual debe ser moderno y conciso, presentando un avatar de AI como un presentador amigable en pantalla y una voz cálida, contribuyendo efectivamente a una experiencia de inducción de contratistas fluida.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Inducción para Contratistas

Desarrolla vídeos de inducción para contratistas completos y atractivos sin esfuerzo, asegurando una comunicación clara y cumplimiento para tu fuerza laboral.

1
Step 1
Crea tu Guion de Inducción
Redacta tus pautas de seguridad e información de incorporación. Luego, selecciona un "avatar de AI" para presentar tu contenido, convirtiendo tu guion en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo utilizando "Plantillas y escenas" profesionales e integrando el logo y colores de tu empresa usando "Controles de marca (logo, colores)" para un aspecto consistente.
3
Step 3
Aplica Soporte Multilingüe
Llega a una fuerza laboral diversa generando fácilmente "Subtítulos" en múltiples idiomas, asegurando que cada contratista entienda el contenido crítico de "opciones multilingües".
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de "inducción de contratistas" y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para producir una salida de alta calidad compatible con tu LMS para una distribución y seguimiento eficientes.

Aclara Contenido de Inducción Complejo

Presenta claramente protocolos de seguridad intrincados e información regulatoria usando AI, asegurando que los contratistas comprendan completamente los requisitos críticos de cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de inducción profesional?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de vídeo AI y plantillas personalizables para agilizar la producción de vídeos de inducción de alta calidad. Puedes convertir fácilmente guiones en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeo tradicional.

¿Puede HeyGen producir vídeos de inducción de seguridad efectivos para contratistas?

Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos de inducción de seguridad completos y atractivos específicamente diseñados para contratistas. Utiliza avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para comunicar claramente información de seguridad crítica y asegurar el cumplimiento normativo, mejorando la comprensión y retención entre tu fuerza laboral.

¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el compromiso en los vídeos de incorporación?

HeyGen mejora el compromiso y la retención en la incorporación con avatares de AI dinámicos, plantillas de vídeo personalizables y la capacidad de añadir voces en off y subtítulos. La plataforma también admite opciones multilingües, permitiéndote crear experiencias personalizadas que resuenen con una fuerza laboral global diversa.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de AI atractivos sea accesible para las empresas?

HeyGen hace que la creación de vídeos AI sea accesible proporcionando herramientas intuitivas impulsadas por AI que transforman texto en vídeo profesional con facilidad. Las empresas pueden utilizar una amplia gama de avatares de AI y controles de marca para producir contenido de alta calidad y acorde a la marca de manera rápida y rentable, sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

