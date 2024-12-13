Crea Vídeos de Inducción para Contratistas sin Esfuerzo
Simplifica la incorporación y asegura el cumplimiento normativo sin esfuerzo con avatares de AI atractivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de inducción de contratistas de 45 segundos para presentar al personal externo los valores fundamentales y procedimientos operativos de nuestra empresa, aumentando su compromiso desde el primer día. Emplea un estilo dinámico y visualmente atractivo con transiciones suaves y música de fondo animada, generando el guion directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen. Se deben incluir subtítulos para accesibilidad.
Crea un vídeo informativo de 90 segundos centrado en el cumplimiento normativo para contratistas internacionales, detallando requisitos legales específicos de manera factual y rica en gráficos. El vídeo debe aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales relevantes y utilizar generación de voz en off profesional, con subtítulos completos para apoyar opciones multilingües y asegurar la comprensión en equipos diversos.
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos contratistas, sirviendo como un mensaje inicial de incorporación que detalla sus tareas inmediatas y presenta a los miembros clave del equipo. El estilo visual debe ser moderno y conciso, presentando un avatar de AI como un presentador amigable en pantalla y una voz cálida, contribuyendo efectivamente a una experiencia de inducción de contratistas fluida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Programas de Inducción Globalmente.
Produce numerosos vídeos de inducción para contratistas rápidamente, alcanzando una fuerza laboral global diversa con opciones multilingües y contenido accesible.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Contratistas.
Mejora el compromiso y la retención de conocimiento en las inducciones de contratistas a través de avatares de AI dinámicos y elementos de vídeo interactivos, haciendo el aprendizaje efectivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de inducción profesional?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de vídeo AI y plantillas personalizables para agilizar la producción de vídeos de inducción de alta calidad. Puedes convertir fácilmente guiones en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeo tradicional.
¿Puede HeyGen producir vídeos de inducción de seguridad efectivos para contratistas?
Absolutamente. HeyGen te permite crear vídeos de inducción de seguridad completos y atractivos específicamente diseñados para contratistas. Utiliza avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para comunicar claramente información de seguridad crítica y asegurar el cumplimiento normativo, mejorando la comprensión y retención entre tu fuerza laboral.
¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el compromiso en los vídeos de incorporación?
HeyGen mejora el compromiso y la retención en la incorporación con avatares de AI dinámicos, plantillas de vídeo personalizables y la capacidad de añadir voces en off y subtítulos. La plataforma también admite opciones multilingües, permitiéndote crear experiencias personalizadas que resuenen con una fuerza laboral global diversa.
¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de AI atractivos sea accesible para las empresas?
HeyGen hace que la creación de vídeos AI sea accesible proporcionando herramientas intuitivas impulsadas por AI que transforman texto en vídeo profesional con facilidad. Las empresas pueden utilizar una amplia gama de avatares de AI y controles de marca para producir contenido de alta calidad y acorde a la marca de manera rápida y rentable, sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.