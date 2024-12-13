Crea Vídeos de Revisión de Contratos con IA Sin Esfuerzo
Utiliza texto a vídeo desde el guion para explicar claramente cláusulas complejas e identificar riesgos, convirtiendo el análisis instantáneo en ideas accionables.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Explora un vídeo de 45 segundos que demuestre cómo la plataforma puede identificar eficazmente riesgos y explicar cláusulas en contratos complejos. Diseñado para departamentos legales corporativos y oficiales de cumplimiento, este vídeo requiere un estilo visual informativo y claro con una voz en off segura. Aprovecha la generación de voz en off y subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada detalle crítico sea comunicado.
Observa un vídeo tutorial de 60 segundos que destaca el proceso fluido de subir un contrato y utilizar el complemento de Microsoft Word para la revisión, luego exportar a Word o PDF. Este vídeo está dirigido a entusiastas de la tecnología legal y asistentes legales, exigiendo un tono instructivo, calmado y claro con visuales paso a paso. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar eficazmente el recorrido del usuario.
Descubre un vídeo de 30 segundos que enfatiza la sofisticada inteligencia detrás del servicio, específicamente que la IA está entrenada por abogados, y cómo los usuarios pueden chatear con el contrato para generar listas de verificación. Dirigido a bufetes de abogados y equipos legales corporativos, el vídeo debe adoptar un estilo visual sofisticado y confiable con una voz en off autoritaria. Incorpora los avatares de IA de HeyGen para presentar características clave con credibilidad.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Formación y Explicaciones Legales.
Genera cursos en vídeo que enseñen a profesionales legales y clientes a revisar contratos eficazmente, identificar riesgos y explicar cláusulas complejas con vídeos claros de IA.
Desmitifica el Lenguaje Contractual.
Utiliza vídeos de IA para simplificar temas legales complejos y cláusulas contractuales, haciendo que los hallazgos de la revisión de contratos sean más accesibles y comprensibles para todas las partes interesadas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo crea HeyGen vídeos profesionales?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar tus guiones en contenido visual atractivo. Simplemente proporcionas tu texto, y HeyGen genera un vídeo de alta calidad con un presentador realista.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes elegir entre una amplia gama de plantillas, escenas y aprovechar una completa biblioteca de medios para la creación de contenido diverso.
¿HeyGen admite varios formatos de exportación de vídeo?
Sí, HeyGen asegura que tus vídeos estén listos para cualquier plataforma ofreciendo redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y diversas opciones de exportación. Esto significa que tu contenido generado por IA se verá perfecto en diferentes canales de redes sociales y presentaciones.
¿Puede HeyGen añadir voz en off y subtítulos a mis vídeos?
Absolutamente. HeyGen cuenta con una robusta generación de voz en off, permitiéndote dar vida a tus guiones con audio de sonido natural. Además, genera automáticamente subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador.