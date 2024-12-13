Vídeos de Formación del Sistema de Gestión de Contratos: Domina tu CMS

Crea fácilmente vídeos de formación profesional del Sistema de Gestión de Contratos utilizando el texto a vídeo de HeyGen, mejorando el cumplimiento y la eficiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo profesional de 90 segundos centrado en "Navegar por un Registro de Contrato" y la "Navegación General del CMS" para cualquier usuario que necesite revisar los detalles de contratos existentes. El estilo visual debe ser un recorrido interactivo, utilizando destacados animados y una voz en off amigable e informativa generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, asegurando una experiencia de aprendizaje fluida.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de microaprendizaje directo de 45 segundos que ilustre el proceso de "Aprobar una Solicitud de Contrato", específicamente para gerentes y aprobadores dentro del flujo de trabajo de contratos. Este tutorial conciso adoptará un estilo visualmente impactante y autoritario, aprovechando plantillas y escenas dinámicas de HeyGen, asegurando que los pasos clave de aprobación se destaquen con indicaciones de texto en pantalla y audio profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de formación detallado de 2 minutos sobre cómo lograr una "Búsqueda Efectiva en el CMS", dirigido a usuarios avanzados y aquellos que frecuentemente recuperan información de contratos. El vídeo debe presentar una demostración eficiente con visuales nítidos, enfocándose en parámetros de búsqueda clave y opciones de filtrado avanzadas, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en todas las plataformas y respaldado por una narración precisa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Gestión de Contratos

Aprovecha la potente plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen para desarrollar contenido de formación atractivo e informativo para tu Sistema de Gestión de Contratos de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Esboza los temas clave para tus Vídeos de Formación del Sistema de Gestión de Contratos. Escribe un guion claro y conciso, listo para la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Elige Visuales y Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA profesional y una plantilla o escena adecuada para representar visualmente temas complejos, como la Navegación del CMS, para una experiencia de aprendizaje atractiva.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para dar vida a tu guion. Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y aclarar procedimientos detallados, como Crear una Solicitud de Contrato.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Aplica los controles de branding de tu organización, incluyendo logotipos y colores. Exporta tu vídeo terminado en la relación de aspecto ideal, listo para comunicar eficazmente tu Proceso de Gestión de Contratos.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación

Aprovecha el vídeo potenciado por IA para aumentar significativamente el compromiso del aprendiz y mejorar la retención del conocimiento para procedimientos críticos de Gestión de Contratos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación del Sistema de Gestión de Contratos?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación del Sistema de Gestión de Contratos atractivos transformando tus guiones técnicos en contenido de vídeo dinámico con avatares de IA y voces en off profesionales, agilizando todo tu Proceso de Gestión de Contratos.

¿Puede HeyGen ayudar a demostrar procesos técnicos como la solicitud y aprobación de contratos?

Absolutamente, HeyGen facilita la creación de recorridos detallados para procesos técnicos como "Crear una Solicitud de Contrato" y "Aprobar una Solicitud de Contrato" utilizando capacidades de texto a vídeo y plantillas personalizables para ilustrar claramente cada paso.

¿Qué características ofrece HeyGen para mostrar la navegación del CMS y funciones avanzadas de usuario?

HeyGen proporciona plantillas flexibles y soporte de biblioteca de medios para demostrar efectivamente la "Navegación del CMS" tanto para usuarios básicos como para "Navegar el CMS como Usuario Avanzado", incluyendo búsqueda efectiva y gestión de registros, asegurando una instrucción clara y consistente.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de formación técnica para la diligencia contractual?

HeyGen apoya la formación técnica diversa para "Contratación y Diligencia" permitiéndote generar fácilmente vídeos con varias relaciones de aspecto e incrustar subtítulos, asegurando que tu contenido para temas como "Contratos y Órdenes de Compra en Contratos de Adquisición" sea accesible y profesional en todas las plataformas.

