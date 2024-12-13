Vídeos de Formación del Sistema de Gestión de Contratos: Domina tu CMS
Crea fácilmente vídeos de formación profesional del Sistema de Gestión de Contratos utilizando el texto a vídeo de HeyGen, mejorando el cumplimiento y la eficiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo profesional de 90 segundos centrado en "Navegar por un Registro de Contrato" y la "Navegación General del CMS" para cualquier usuario que necesite revisar los detalles de contratos existentes. El estilo visual debe ser un recorrido interactivo, utilizando destacados animados y una voz en off amigable e informativa generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, asegurando una experiencia de aprendizaje fluida.
Crea un vídeo de microaprendizaje directo de 45 segundos que ilustre el proceso de "Aprobar una Solicitud de Contrato", específicamente para gerentes y aprobadores dentro del flujo de trabajo de contratos. Este tutorial conciso adoptará un estilo visualmente impactante y autoritario, aprovechando plantillas y escenas dinámicas de HeyGen, asegurando que los pasos clave de aprobación se destaquen con indicaciones de texto en pantalla y audio profesional.
Diseña un módulo de formación detallado de 2 minutos sobre cómo lograr una "Búsqueda Efectiva en el CMS", dirigido a usuarios avanzados y aquellos que frecuentemente recuperan información de contratos. El vídeo debe presentar una demostración eficiente con visuales nítidos, enfocándose en parámetros de búsqueda clave y opciones de filtrado avanzadas, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en todas las plataformas y respaldado por una narración precisa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la Creación de Cursos de Gestión de Contratos.
Produce eficientemente numerosos vídeos de formación del Sistema de Gestión de Contratos para educar a una audiencia más amplia sobre procesos esenciales y navegación del CMS.
Simplifica Procesos Complejos de Contratos.
Transforma temas intrincados de Solicitud, Aprobación y Navegación del CMS en lecciones de vídeo fácilmente digeribles y atractivas para una comprensión clara.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación del Sistema de Gestión de Contratos?
HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación del Sistema de Gestión de Contratos atractivos transformando tus guiones técnicos en contenido de vídeo dinámico con avatares de IA y voces en off profesionales, agilizando todo tu Proceso de Gestión de Contratos.
¿Puede HeyGen ayudar a demostrar procesos técnicos como la solicitud y aprobación de contratos?
Absolutamente, HeyGen facilita la creación de recorridos detallados para procesos técnicos como "Crear una Solicitud de Contrato" y "Aprobar una Solicitud de Contrato" utilizando capacidades de texto a vídeo y plantillas personalizables para ilustrar claramente cada paso.
¿Qué características ofrece HeyGen para mostrar la navegación del CMS y funciones avanzadas de usuario?
HeyGen proporciona plantillas flexibles y soporte de biblioteca de medios para demostrar efectivamente la "Navegación del CMS" tanto para usuarios básicos como para "Navegar el CMS como Usuario Avanzado", incluyendo búsqueda efectiva y gestión de registros, asegurando una instrucción clara y consistente.
¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de formación técnica para la diligencia contractual?
HeyGen apoya la formación técnica diversa para "Contratación y Diligencia" permitiéndote generar fácilmente vídeos con varias relaciones de aspecto e incrustar subtítulos, asegurando que tu contenido para temas como "Contratos y Órdenes de Compra en Contratos de Adquisición" sea accesible y profesional en todas las plataformas.