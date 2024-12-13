Crea Vídeos de Cumplimiento de Contratos con Avatares de AI

Automatiza la formación con avatares de AI y escenas personalizadas para contenido atractivo y conforme que reduce el riesgo para tus equipos de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para gerentes de operaciones y departamentos legales, crea una pieza instructiva dinámica de 90 segundos que detalle visualmente los 'Flujos de Trabajo de Contratos Automatizados' para 'Reducir el Riesgo' de manera efectiva. Utiliza los subtítulos de HeyGen para claridad en pantalla y genera una narración precisa y animada a través de Texto a vídeo desde el guion, haciendo que el proceso sea fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo explicativo de 2 minutos es crucial para oficiales de cumplimiento y administradores de documentos, ilustrando el proceso eficiente para 'Editar Documentos de Cumplimiento de Contratos' y monitorear 'estados de cumplimiento'. Esta guía interactiva, paso a paso, utilizará las Plantillas y escenas de HeyGen para énfasis visual, entregada con una voz de AI amigable y servicial generada por la generación de locuciones.
Prompt de Ejemplo 3
Destaca las capacidades de las 'Herramientas de Extracción de Datos Impulsadas por AI' y la comparación fluida de 'Versiones de Documentos' en un vídeo informativo conciso de 60 segundos dirigido a analistas de contratos y equipos legales. El estilo visual debe ser limpio y directo, mejorado con material de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, con un avatar de AI conocedor proporcionando una explicación clara.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Cumplimiento de Contratos

Produce rápidamente vídeos de formación y cumplimiento de contratos profesionales y atractivos utilizando avatares de AI y herramientas intuitivas para mantener a tu equipo informado y conforme.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto seleccionando una Plantilla de Vídeos de Cumplimiento de Contratos o comenzando con un lienzo en blanco para construir tu vídeo de formación desde cero utilizando nuestras diversas plantillas y escenas.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatar de AI
Introduce el guion de tu contenido de cumplimiento y selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para transmitir tu mensaje con una locución profesional y presencia visual.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con escenas de marca, incorpora el logotipo de tu empresa y ajusta los colores para alinearlos con las directrices de tu organización utilizando nuestros controles de marca (logotipo, colores).
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Produce tu vídeo final de formación en cumplimiento de contratos y expórtalo sin esfuerzo en el formato de aspecto deseado para una distribución fluida a tu equipo utilizando nuestro redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja de Contratos

.

Aclara términos contractuales intrincados y requisitos de cumplimiento a través de vídeos generados por AI visualmente atractivos y fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en cumplimiento de contratos?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y capacidades de texto a vídeo desde el guion para agilizar la producción de vídeos de cumplimiento de contratos. Esto te permite transformar rápidamente tu documentación de cumplimiento en vídeos de formación atractivos para Flujos de Trabajo de Contratos Automatizados sin necesidad de actores o filmaciones complejas.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar el contenido de cumplimiento de contratos para formación específica en software CLM?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas completas para personalizar tus vídeos, incluyendo escenas de marca e integración de logotipos, lo que lo hace ideal para la Formación en el Sistema de Gestión de Contratos. Puedes adaptar tu contenido para demostrar específicamente las características de tu software CLM u otras herramientas de gestión de contratos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad en la formación de cumplimiento?

HeyGen ofrece generación robusta de locuciones y subtítulos automáticos para hacer que tu formación en cumplimiento sea accesible a una audiencia más amplia. Nuestra plataforma soporta locuciones multilingües, asegurando que tus mensajes de cumplimiento de contratos sean claramente entendidos por todos los miembros del equipo, independientemente de su idioma nativo.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos profesionales de cumplimiento de contratos con HeyGen?

Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes crear rápidamente vídeos de cumplimiento de contratos utilizando nuestra Plantilla de Vídeos de Cumplimiento de Contratos especializada. Nuestra generación de contenido de vídeo impulsada por AI acelera dramáticamente el proceso, ayudando a las organizaciones a diseminar eficientemente vídeos de formación cruciales y reducir el riesgo asociado con el incumplimiento.

