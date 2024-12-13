Crea Vídeos de Solicitud de Contenido Sin Esfuerzo con IA

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de solicitud de testimonio convincente de 1 minuto para equipos de marketing y negocios de comercio electrónico, mostrando cómo recopilar fácilmente vídeos de clientes utilizando plantillas y escenas atractivas. El estilo visual debe ser moderno y auténtico, con interfaces de usuario reales y música de fondo animada, demostrando la función de texto a vídeo de HeyGen para una generación rápida de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación integral de 2 minutos para departamentos de RRHH corporativos y gerentes de formación, ilustrando cómo el software de vídeo mejorado con IA de HeyGen ofrece una solución rentable para las comunicaciones internas. Este vídeo necesita un estilo visual corporativo, profesional pero amigable, con una narración clara y visuales de apoyo de biblioteca de medios/soporte de stock, mejorado con subtítulos automáticos para garantizar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales, destacando el poder de HeyGen como creador de vídeos al transformar guiones directamente en visuales atractivos. El estilo visual y de audio debe ser vibrante, rápido e inspirador, utilizando cortes rápidos y música enérgica, con la función de texto a vídeo de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto que hacen que la entrega multiplataforma sea sencilla.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Solicitud de Contenido

Guía a tus colaboradores sin esfuerzo produciendo solicitudes de vídeo profesionales que especifiquen tus necesidades exactas de contenido.

1
Step 1
Crea Tu Solicitud de Vídeo
Inicia tu proyecto seleccionando una plantilla adecuada o comenzando desde cero. Usa nuestros avatares de IA para presentar tu solicitud de manera clara y profesional.
2
Step 2
Especifica el Contenido
Introduce el guion detallando precisamente qué tipo de contenido de vídeo necesitas. Nuestra función de texto a vídeo desde guion ayuda a articular tus directrices de manera efectiva.
3
Step 3
Marca Tu Solicitud
Aplica el logo de tu empresa, colores y otros elementos visuales usando nuestros controles de marca intuitivos para asegurar que tu solicitud se alinee con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Comparte y Recoge Envíos
Distribuye tu vídeo de solicitud terminado a través de un enlace compartible único. Esto te permite recopilar vídeos de tus colaboradores designados sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Formación Mejorados

Crea vídeos de formación dinámicos y atractivos con IA para aumentar la retención de los alumnos y cumplir con las solicitudes de contenido educativo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos usando IA?

El software de vídeo mejorado con IA de HeyGen aprovecha avatares avanzados de IA y tecnología de texto a voz para automatizar la creación de vídeos. Esto simplifica significativamente la producción de vídeos, permitiendo a los usuarios generar vídeos de alta calidad de manera eficiente sin edición compleja.

¿Qué tipos de avatares de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas y opciones de avatares personalizados, perfectos para diversas necesidades de creación de vídeos. Estos avatares dan vida a tus guiones de texto a vídeo con movimientos y expresiones naturales, mejorando tu experiencia como creador de vídeos.

¿Puede HeyGen integrar características de marca y edición para mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen es un potente creador de vídeos que incluye controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca. Los usuarios también pueden utilizar una variedad de plantillas y escenas, junto con el soporte de biblioteca de medios, para personalizar completamente su contenido de vídeo a través de un editor de vídeo sofisticado.

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de contenido de vídeo diverso?

HeyGen empodera a los usuarios para crear una amplia gama de contenido, desde vídeos explicativos atractivos hasta materiales de marketing dinámicos, sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo. Su interfaz intuitiva y características completas hacen que la producción de vídeos con IA sea accesible para crear vídeos de solicitud de contenido y más.

