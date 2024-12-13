Crea Vídeos de Flujo de Trabajo para la Aprobación de Contenido Sin Esfuerzo

Mejora la planificación del calendario de contenido y agiliza la revisión de documentos aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo claro e informativo de 45 segundos dirigido a profesionales de RRHH y L&D, ilustrando cómo optimizar su proceso de aprobación de contenido automatizando los flujos de trabajo internos. Emplea gráficos modernos y limpios y un tono de audio tranquilizador. Enfatiza la simplicidad de generar explicaciones detalladas usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de flujo de trabajo de 60 segundos diseñado para ayudar a las empresas a involucrar a las partes interesadas externas de manera más efectiva al aumentar la participación en sus ciclos de aprobación. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y profesional, con una voz en off segura. Muestra cómo la función de generación de voz en off de HeyGen asegura un mensaje coherente en todas las etapas de aprobación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante vídeo tutorial de 30 segundos para cualquiera que busque mejorar la planificación del calendario de contenido, demostrando cómo las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y las plantillas de vídeo impulsadas por AI simplifican los complejos procedimientos de aprobación. Los visuales deben ser brillantes y fáciles de seguir, acompañados de una banda sonora enérgica. Destaca la versatilidad de las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Flujo de Trabajo para la Aprobación de Contenido

Agiliza fácilmente tu proceso de aprobación de contenido y automatiza los flujos de trabajo internos con las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, ahorrando tiempo y aumentando la participación.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre las plantillas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen para sentar las bases de tu vídeo de flujo de trabajo para la aprobación de contenido, proporcionando un inicio rápido para tus vídeos de flujo de trabajo.
2
Step 2
Añade tu Contenido de Aprobación
Utiliza texto a vídeo desde guión o un avatar de AI para detallar cada paso de tu proceso específico de aprobación de contenido, explicando claramente roles y acciones.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logo y los colores de tu marca usando controles de marca para asegurar que tu vídeo de flujo de trabajo sea profesional y acorde a la marca, ayudando a aumentar la participación.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta tu vídeo final en varios formatos de aspecto, listo para compartir con equipos o partes interesadas externas, ayudando a ahorrar tiempo en la incorporación y comunicación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Publica Contenido Aprobado en Redes Sociales Más Rápido

Transforma rápidamente el contenido aprobado en vídeos y clips atractivos para redes sociales, maximizando el alcance y la participación de la audiencia tras la aprobación.

Preguntas Frecuentes

¿Qué capacidades específicas ofrece HeyGen para crear vídeos de flujo de trabajo para la aprobación de contenido?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen agilizan todo el proceso, permitiendo a los usuarios generar rápidamente vídeos de flujo de trabajo con avatares de AI a partir de simples guiones de texto. Esto ayuda a automatizar los flujos de trabajo internos y aumentar la participación en su proceso de aprobación de contenido.

¿Qué hace que las plantillas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen sean efectivas para agilizar las revisiones?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo y escenas impulsadas por AI que simplifican la creación de vídeos de flujo de trabajo profesionales. Estas plantillas, combinadas con avatares de AI y funciones de texto a vídeo, ayudan a los usuarios a ahorrar tiempo al automatizar gran parte de la producción de vídeo para agilizar la revisión de documentos.

¿Puede HeyGen ayudar a involucrar a las partes interesadas externas para la aprobación de contenido?

Sí, HeyGen mejora la comunicación permitiéndote crear vídeos de flujo de trabajo claros y profesionales con avatares de AI y generación de voz en off. Esto facilita compartir actualizaciones y asegurar aprobaciones, facilitando una mejor participación con las partes interesadas externas.

¿HeyGen se integra con la planificación del calendario de contenido para los profesionales del marketing?

HeyGen ayuda a mejorar la planificación del calendario de contenido permitiendo a los profesionales del marketing y RRHH y L&D producir rápidamente vídeos atractivos. Con plantillas personalizables y controles de marca, puedes crear eficientemente vídeos de flujo de trabajo para la aprobación de contenido que se alineen con tu estrategia de contenido.

