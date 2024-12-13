Crear Vídeos de Orientación para Centros de Contacto: Impulsa la Integración

Revoluciona los vídeos de integración de empleados. Convierte fácilmente guiones de texto en contenido atractivo con IA, asegurando una formación rentable y consistente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en atención al cliente de 60 segundos dirigido tanto a nuevos como a actuales agentes de un centro de contacto para integrarlos sin problemas en un nuevo software o en un recorrido específico de procesos. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, combinando grabaciones de pantalla animadas con un presentador de IA autoritario que guíe a los espectadores paso a paso, acompañado de una generación de voz en off clara y concisa para explicar fácilmente los pasos complejos. Un tono informativo y música ambiental sutil asegurarán que los agentes comprendan los procedimientos operativos esenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo impactante de 30 segundos específicamente para agentes de centros de contacto, centrado en perfeccionar sus habilidades de interacción con el cliente y demostrando las mejores prácticas en escenarios en tiempo real. Esta pieza debe utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente escenarios dinámicos de juego de roles que destaquen resultados positivos para el cliente. El estilo visual y de audio debe ser optimista y alentador, presentando interacciones breves y atractivas, diálogos claros y una banda sonora motivadora para reforzar técnicas de comunicación efectivas en vídeos de orientación de centros de contacto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo inspirador de orientación de 45 segundos para todo el personal del centro de contacto, articulando la misión, visión y valores fundamentales de la empresa, y fomentando un sentido de pertenencia. Este vídeo debe aprovechar la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir un poderoso relato en una experiencia visualmente rica. El estilo visual debe ser profesional y pulido, incorporando metraje de archivo diverso y gráficos que reflejen la cultura corporativa, acompañado de una banda sonora aspiracional y una voz en off de IA convincente para resonar profundamente con el compromiso de los empleados.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Orientación para Centros de Contacto

Produce rápidamente vídeos de orientación atractivos e informativos para tus agentes de centros de contacto, asegurando una formación consistente y un mayor compromiso de los empleados con IA.

1
Step 1
Escribe Tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido integral de orientación para centros de contacto. Luego, aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para generar instantáneamente un borrador de vídeo a partir de tu texto.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas o sube uno personalizado para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera profesional, haciendo que tu formación sea relatable.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Mejora el aspecto profesional de tu vídeo de orientación utilizando la función de plantillas y escenas de HeyGen para alinearlo con la cultura corporativa y las directrices de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Localiza el Contenido
Una vez finalizado, exporta tu vídeo en varios formatos. Llega fácilmente a equipos globales diversos añadiendo subtítulos o traduciendo el contenido para soporte multilingüe.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja para la Educación

Aclara políticas y procedimientos complejos de centros de contacto, haciendo que la información compleja sea digerible para los nuevos empleados y mejorando la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de integración y formación de empleados atractivos?

HeyGen permite a las empresas producir rápidamente vídeos de integración de empleados de alta calidad y materiales de formación completos. Utiliza avatares de IA y la función de texto a vídeo para crear contenido atractivo, asegurando que los nuevos empleados se involucren y que la cultura corporativa se comunique efectivamente.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la producción de vídeos corporativos?

HeyGen optimiza la producción de vídeos corporativos transformando guiones de texto en vídeos profesionales con presentadores de IA y voces en off de IA. Esto reduce significativamente los costos y el tiempo de producción tradicionales, permitiendo una creación de contenido ágil para comunicaciones internas y formación externa.

¿Puede HeyGen soportar contenido multilingüe para la formación global de empleados?

Sí, HeyGen soporta la creación de contenido multilingüe, lo que lo hace ideal para vídeos de formación y programas de orientación globales. Con características como tecnologías de doblaje de IA y la capacidad de añadir subtítulos, puedes localizar fácilmente tu contenido para llegar efectivamente a audiencias diversas.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de orientación para centros de contacto?

HeyGen proporciona una plataforma eficiente para crear vídeos de orientación para centros de contacto y vídeos de formación en atención al cliente. Aprovecha plantillas personalizables y avatares de IA para demostrar recorridos de procesos y escenarios de juego de roles, asegurando que tus agentes estén bien preparados.

