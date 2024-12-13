Crea Vídeos de Orientación en Construcción: Rápido y Fácil

Optimiza la formación en seguridad y la incorporación con avatares AI. Produce vídeos atractivos y conformes a OSHA rápidamente para rastrear finalizaciones y aumentar el compromiso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 45 segundos para "orientaciones en línea sobre construcción" dirigido a visitantes y personal temporal, mostrando reglas específicas del sitio con una estética visual limpia y de marca. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para construir rápidamente un módulo atractivo con una voz en off accesible e informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un "vídeo de formación en seguridad" de 30 segundos para trabajadores experimentados que necesiten un repaso sobre el manejo de herramientas y equipos, empleando un estilo visual dinámico e instructivo. Usa la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar un guion detallado en un vídeo AI conciso, mejorado con texto en pantalla para refuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 50 segundos sobre procedimientos de emergencia para todo el personal del sitio, transmitiendo información urgente pero tranquilizadora a través de un estilo visual y de audio claro y conciso. Implementa los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión, vital para temas de "Cumplimiento OSHA".
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Orientación en Construcción

Produce rápidamente vídeos de formación en seguridad profesionales y atractivos usando AI, asegurando que tu fuerza laboral esté bien preparada y cumpla con las normativas.

1
Step 1
Elige tu Avatar AI o Plantilla
Selecciona un "avatar AI" realista de nuestra diversa biblioteca o comienza con una plantilla prediseñada para iniciar tu "vídeo de orientación en construcción".
2
Step 2
Crea tu Guion y Contenido
Introduce tu guion detallado de "vídeos de formación en seguridad". La función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen lo convertirá en voces en off naturales y generará los visuales correspondientes.
3
Step 3
Aplica Branding Personalizado
Usa los "Controles de branding (logo, colores)" para integrar sin problemas el logo, colores y elementos visuales específicos de tu empresa, asegurando que tus "orientaciones en línea sobre construcción" se alineen con tu marca.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Vídeo
Finaliza tu "Vídeo de Orientación sobre Seguridad en la Construcción" y "Exporta" en varios formatos de aspecto, o utiliza la "integración LMS" para un despliegue optimizado y seguimiento de finalizaciones.

Simplifica temas complejos y mejora la educación

Desglosa procesos de construcción intrincados y regulaciones de seguridad en módulos de vídeo fáciles de entender para mejores resultados de aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación en construcción de alta calidad?

HeyGen revoluciona la forma en que creas vídeos de orientación en construcción al aprovechar su avanzado generador de vídeos AI. Puedes transformar guiones en vídeos atractivos con Avatares AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción. Esta capacidad facilita la producción de orientaciones en línea profesionales y consistentes.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación en seguridad efectivos?

HeyGen proporciona herramientas integrales para desarrollar vídeos de formación en seguridad impactantes, incluyendo una amplia gama de plantillas prediseñadas adaptadas a varios escenarios. Puedes añadir fácilmente subtítulos y voces en off, asegurando claridad y accesibilidad para todos los trabajadores. Estas características ayudan a optimizar la creación de contenido de seguridad esencial para el cumplimiento de OSHA.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar las orientaciones en línea sobre construcción para que coincidan con la marca de nuestra empresa?

Absolutamente, HeyGen ofrece herramientas robustas de personalización y branding que te permiten incorporar sin problemas el logo, colores y mensajes específicos de tu empresa en tus orientaciones en línea sobre construcción. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, mejorando el reconocimiento y la profesionalidad.

¿Cómo apoya HeyGen la entrega e integración de programas de incorporación virtual?

HeyGen facilita el despliegue de tu programa de incorporación virtual a través de características como la integración LMS, permitiendo una distribución y gestión sencillas. También puedes rastrear finalizaciones para monitorear el compromiso y el cumplimiento de manera eficiente. Esto hace que la gestión y actualización de tus programas de orientación digital sea sencilla y efectiva.

