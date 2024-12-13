Crea Vídeos de Seguridad para Conserjería con IA

Aumenta el compromiso y asegura el cumplimiento con formación en seguridad personalizada usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos dirigido específicamente a la respuesta ante emergencias para el personal de conserjería existente. Utiliza plantillas y escenas atractivas y convierte tu texto en vídeo desde el guion, presentando un enfoque de aprendizaje basado en escenarios con un estilo visual dinámico para refrescar eficazmente los protocolos de seguridad críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a los equipos de RRHH, describiendo los requisitos de cumplimiento para los servicios de conserjería. Usa un estilo visual claro y autoritario, incorporando subtítulos y visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para simplificar las directrices complejas y facilitar actualizaciones personalizadas de formación en seguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación en seguridad de IA de 2 minutos para gerentes de operaciones de conserjería globales, detallando procedimientos de seguridad avanzados. Aprovecha avatares de IA sofisticados y generación de voz en off robusta para ofrecer capacidades multilingües, asegurando un estilo visual y de audio moderno y de alta tecnología para la comprensión universal de medidas críticas de seguridad de IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Seguridad para Conserjería

Simplifica la producción de vídeos de formación en seguridad profesional y personalizada con avatares de IA y capacidades multilingües, asegurando un aprendizaje atractivo y conforme para tu equipo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo atractivas diseñadas para la formación en seguridad. Configura rápidamente tu escena e introduce tu guion para un inicio estructurado de tu mensaje de seguridad.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Voces en Off
Da vida a tu mensaje de seguridad seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido. Mejora la comprensión con voces en off generadas por IA realistas, haciendo que la formación sea más atractiva e impactante.
3
Step 3
Aplica Branding Personalizado
Integra los elementos de marca únicos de tu organización, incluidos logotipos y colores, para crear contenido de vídeo personalizado que resuene con la identidad de tu marca y mantenga la consistencia.
4
Step 4
Exporta Vídeos Multilingües
Genera tus vídeos de seguridad completados con subtítulos y leyendas automáticas, haciéndolos fácilmente accesibles y conformes para audiencias diversas y globales que requieren vídeos de seguridad multilingües.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Producción de Vídeos de Seguridad

.

Genera rápidamente vídeos de seguridad para conserjería profesionales usando avatares de IA y plantillas, reduciendo drásticamente el tiempo y los costos de producción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación en seguridad de IA?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo, permitiendo a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de formación en seguridad de IA de alta calidad a partir de guiones. Esto agiliza el proceso de creación de contenido de vídeo personalizado para varios protocolos de seguridad.

¿Puede HeyGen crear vídeos de seguridad multilingües para una fuerza laboral diversa?

Sí, HeyGen admite capacidades multilingües a través de voces en off generadas por IA y subtítulos, permitiendo la producción de vídeos de seguridad multilingües impactantes. Esto asegura que los protocolos de seguridad se comuniquen claramente a todos los empleados, independientemente de su idioma nativo.

¿HeyGen admite la integración para formación en seguridad personalizada?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear formación en seguridad personalizada generando contenido de vídeo personalizado de manera eficiente. Estos vídeos pueden integrarse fácilmente con plataformas LMS existentes, facilitando el aprendizaje basado en escenarios y asegurando el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

¿Qué características hacen que las plantillas de vídeo atractivas de HeyGen sean efectivas para la formación en seguridad?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo atractivas y escenas, junto con controles de marca, para producir rápidamente vídeos de formación en seguridad profesional. Esta capacidad permite a las organizaciones mantener la consistencia de la marca mientras crean de manera eficiente nuevo contenido de vídeo personalizado.

