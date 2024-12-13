Crea Vídeos de Actualización de Cumplimiento sin Esfuerzo con IA
Optimiza tus vídeos de formación en cumplimiento y educa a los empleados de manera efectiva utilizando nuestra función de texto a vídeo desde el guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo conciso de 45 segundos dirigido a los gerentes de departamento, destacando actualizaciones críticas en las directrices de cumplimiento normativo. El estilo visual y de audio debe ser informativo y autoritario, incorporando la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para una creación de contenido eficiente y Subtítulos/captions para asegurar una comprensión completa.
Desarrolla un vídeo amistoso de 30 segundos para nuevos empleados, presentando las políticas esenciales de cumplimiento de la empresa. Apunta a un tono visualmente atractivo y acogedor con una voz cálida, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y enriqueciendo el contenido con visuales relevantes de la biblioteca de Medios/soporte de stock.
Crea un vídeo de microaprendizaje de 90 segundos atractivo para la formación continua de empleados, centrado en aspectos prácticos de la creación fácil de vídeos para comunicaciones internas. Este vídeo necesita un estilo visual dinámico e ilustrativo con un tono conversacional y animado, utilizando eficazmente los avatares de IA de HeyGen y su redimensionamiento y exportación de Aspecto para la entrega en múltiples plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Formación en Cumplimiento y Llega a Más Empleados.
Desarrolla y distribuye rápidamente vídeos esenciales de formación en cumplimiento a una fuerza laboral global, asegurando una comprensión y adhesión consistentes a las políticas.
Mejora el Compromiso con Actualizaciones Críticas de Cumplimiento.
Aprovecha la IA para crear vídeos de actualización de cumplimiento dinámicos e interactivos que capturen la atención y mejoren significativamente la retención de conocimiento entre los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación en cumplimiento atractivos utilizando avatares de IA, texto a vídeo desde guiones y voz en off de IA, facilitando la producción de contenido de alta calidad de manera eficiente para la formación de empleados.
¿Qué características ofrece HeyGen para cumplir con los estándares de cumplimiento normativo?
HeyGen te ayuda a cumplir con los estándares normativos permitiendo actualizaciones rápidas a los vídeos de cumplimiento, incorporando políticas de cumplimiento críticas rápidamente. Sus formatos de vídeo personalizables y controles de marca aseguran que tu contenido se alinee con los requisitos legales, mejorado con subtítulos precisos.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar el compromiso de los empleados con temas de cumplimiento complejos?
Absolutamente, los presentadores de IA de HeyGen y sus opciones de entrega atractivas hacen que los temas de cumplimiento complejos sean más accesibles y memorables para los empleados. Al transformar materiales densos en contenido de vídeo digerible, HeyGen aumenta el compromiso y la comprensión en tus programas de formación corporativa.
¿Cómo acelera HeyGen la producción de nuevos vídeos de cumplimiento o actualizados?
HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos al permitir la creación de texto a vídeo y ofrecer una biblioteca de plantillas de vídeo. Esto permite a las organizaciones generar rápidamente nuevos vídeos de cumplimiento o actualizar los existentes, reduciendo el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la gestión de producción tradicional.