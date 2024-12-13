Crea Vídeos de Formación en Cumplimiento Fácilmente con IA

Aumenta el compromiso de los empleados y asegura una formación accesible con avatares de IA cautivadores y escenarios del mundo real atractivos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos que ilustre un escenario común del mundo real relacionado con el cumplimiento de la privacidad de datos, diseñado para todos los empleados. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando escenas dinámicas y metraje de archivo relevante, fácilmente alcanzable con las plantillas y escenas de HeyGen. El audio debe ser una voz en off concisa y autoritaria que guíe a los espectadores a través de las acciones correctas, haciendo que el aprendizaje basado en vídeo sea efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para equipos de L&D, mostrando cómo crear rápidamente vídeos de formación en cumplimiento sobre conducta ética. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro y profesional con superposiciones de texto fáciles de leer y demostrar puntos críticos utilizando animaciones ilustrativas. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narración consistente en varios idiomas, asegurando una formación accesible para una fuerza laboral diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de formación impactante de 30 segundos para líderes de equipo, ofreciendo una actualización rápida sobre las nuevas directrices de cumplimiento de RRHH. El estilo visual debe ser rápido e impactante, incorporando metraje de archivo relevante y transiciones dinámicas, directamente impulsado por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion. El audio debe presentar una voz clara y confiada, transformando un guion simple en una actualización atractiva sobre cómo hacer vídeos de formación efectivos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Cumplimiento

Desarrolla vídeos de formación en cumplimiento atractivos y accesibles de manera rápida y efectiva, asegurando que tu equipo se mantenga informado y cumpla con facilidad.

Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación en cumplimiento. Nuestra plataforma puede convertir automáticamente tu texto en escenas de vídeo, aprovechando el poder de nuestra plataforma de vídeo de IA.
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA profesionales para presentar tu contenido de formación, haciendo que tus vídeos de cumplimiento sean más comprensibles y atractivos para los empleados.
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora tu vídeo con generación de voces en off de sonido natural en varios idiomas, asegurando una comunicación clara de temas complejos de cumplimiento. También puedes aplicar los controles de branding de tu empresa.
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, exporta fácilmente tus vídeos de formación en cumplimiento de alta calidad en varios formatos y relaciones de aspecto, listos para su distribución a tu equipo para una formación efectiva de los empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Contenido Complejo de Cumplimiento

Transforma regulaciones de cumplimiento intrincadas en vídeos claros y fáciles de entender que resuenen con tu fuerza laboral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en cumplimiento?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Puedes utilizar avatares de IA realistas y avanzadas voces en off de IA para transmitir información crítica de manera efectiva, asegurando que la formación de tus empleados sea tanto impactante como consistente.

¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el compromiso en la formación en cumplimiento?

HeyGen mejora significativamente la formación en cumplimiento al ofrecer avatares de IA realistas y la capacidad de incorporar fácilmente escenarios del mundo real. Este enfoque de aprendizaje basado en vídeo hace que los temas complejos sean más comprensibles y ayuda a aumentar el compromiso entre todos los empleados.

¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para una formación accesible?

Sí, HeyGen está diseñado para soportar la integración con LMS, permitiendo un despliegue sin problemas de tu contenido de formación en cumplimiento. Esto asegura una formación accesible para todos los empleados y simplifica la gestión de contenido para los equipos de L&D.

¿Qué tan fácil es hacer vídeos de formación en cumplimiento profesionales con HeyGen?

Hacer vídeos de formación en cumplimiento profesionales con HeyGen es notablemente fácil y eficiente. Nuestra plataforma proporciona plantillas intuitivas y potentes capacidades de texto a vídeo, permitiendo a cualquiera crear vídeos de formación de alta calidad rápidamente sin necesidad de experiencia extensa en producción.

