Crea Vídeos de Formación en Cumplimiento Fácilmente con IA
Aumenta el compromiso de los empleados y asegura una formación accesible con avatares de IA cautivadores y escenarios del mundo real atractivos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos que ilustre un escenario común del mundo real relacionado con el cumplimiento de la privacidad de datos, diseñado para todos los empleados. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, utilizando escenas dinámicas y metraje de archivo relevante, fácilmente alcanzable con las plantillas y escenas de HeyGen. El audio debe ser una voz en off concisa y autoritaria que guíe a los espectadores a través de las acciones correctas, haciendo que el aprendizaje basado en vídeo sea efectivo.
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para equipos de L&D, mostrando cómo crear rápidamente vídeos de formación en cumplimiento sobre conducta ética. Este vídeo debe adoptar un estilo visual claro y profesional con superposiciones de texto fáciles de leer y demostrar puntos críticos utilizando animaciones ilustrativas. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narración consistente en varios idiomas, asegurando una formación accesible para una fuerza laboral diversa.
Genera un vídeo de formación impactante de 30 segundos para líderes de equipo, ofreciendo una actualización rápida sobre las nuevas directrices de cumplimiento de RRHH. El estilo visual debe ser rápido e impactante, incorporando metraje de archivo relevante y transiciones dinámicas, directamente impulsado por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion. El audio debe presentar una voz clara y confiada, transformando un guion simple en una actualización atractiva sobre cómo hacer vídeos de formación efectivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación en Cumplimiento.
Produce rápidamente más cursos de cumplimiento, asegurando que todos los empleados reciban una formación consistente y accesible a nivel global.
Mejora el Compromiso y la Retención.
Utiliza vídeo potenciado por IA para hacer que la formación en cumplimiento sea más interactiva y memorable, mejorando la retención de información crítica por parte de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en cumplimiento?
La plataforma de vídeo de IA de HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Puedes utilizar avatares de IA realistas y avanzadas voces en off de IA para transmitir información crítica de manera efectiva, asegurando que la formación de tus empleados sea tanto impactante como consistente.
¿Qué características ofrece HeyGen para aumentar el compromiso en la formación en cumplimiento?
HeyGen mejora significativamente la formación en cumplimiento al ofrecer avatares de IA realistas y la capacidad de incorporar fácilmente escenarios del mundo real. Este enfoque de aprendizaje basado en vídeo hace que los temas complejos sean más comprensibles y ayuda a aumentar el compromiso entre todos los empleados.
¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para una formación accesible?
Sí, HeyGen está diseñado para soportar la integración con LMS, permitiendo un despliegue sin problemas de tu contenido de formación en cumplimiento. Esto asegura una formación accesible para todos los empleados y simplifica la gestión de contenido para los equipos de L&D.
¿Qué tan fácil es hacer vídeos de formación en cumplimiento profesionales con HeyGen?
Hacer vídeos de formación en cumplimiento profesionales con HeyGen es notablemente fácil y eficiente. Nuestra plataforma proporciona plantillas intuitivas y potentes capacidades de texto a vídeo, permitiendo a cualquiera crear vídeos de formación de alta calidad rápidamente sin necesidad de experiencia extensa en producción.