HeyGen apoya las diversas necesidades de los clientes en `resolución de quejas` ofreciendo `locuciones multilingües` y `subtítulos generados automáticamente`, asegurando que tus mensajes sean accesibles a una audiencia más amplia. Esta capacidad ayuda a las organizaciones a manejar `quejas de clientes` de manera más inclusiva y efectiva a través de diferentes antecedentes lingüísticos.