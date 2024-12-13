Crea Vídeos de Visión General de Compensación con HeyGen AI

Involucra a los empleados con vídeos claros de RRHH. Usa los avatares de IA de HeyGen para explicar los planes de compensación de manera efectiva y generar confianza.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los empleados actuales que necesitan claridad sobre las actualizaciones recientes de compensación, desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para lograr un estilo visual moderno y limpio con texto animado y un tono autoritario, complementado con subtítulos claros para una accesibilidad óptima.
Prompt de Ejemplo 2
Los departamentos de RRHH y los propietarios de pequeñas empresas pueden introducir rápidamente los elementos clave de compensación con un vídeo empresarial conciso de 30 segundos. Crea este vídeo utilizando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para un visual elegante y de marca con cortes rápidos y un narrador seguro, mejorado por el soporte de la biblioteca de medios/stock para enriquecer el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 50 segundos para todos los empleados, enfatizando la comunicación integral sobre su estructura de compensación. Asegura un estilo visual informativo e inclusivo con texto claro en pantalla y música de fondo calmante, accesible a través de los subtítulos/captions de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Visión General de Compensación

Explica sin esfuerzo tu estructura de compensación a los empleados con vídeos atractivos y de marca. Mejora la claridad y la comunicación con la creación de vídeos impulsada por IA.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Introduce un Guion
Comienza seleccionando de una biblioteca de `plantillas de vídeo` prediseñadas o pegando directamente tu guion de compensación para empezar a construir tu vídeo.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA y Marca
Personaliza tu `vídeo de RRHH` seleccionando un presentador `avatar de IA` y aplicando la marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para un aspecto profesional.
3
Step 3
Genera Locución y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad para la `comunicación con los empleados` generando automáticamente una `locución` natural para el guion de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Visión General de Compensación
Finaliza tu `vídeo de visión general de compensación` eligiendo la relación de aspecto deseada y `exportándolo` en alta calidad, listo para compartir en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Vídeos Explicativos Profesionales

Crea rápidamente explicaciones en vídeo de alta calidad y atractivas para estructuras de compensación complejas, ahorrando tiempo y recursos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de visión general de compensación?

HeyGen te permite crear vídeos profesionales de visión general de compensación con facilidad, aprovechando avatares de IA personalizables y la función de texto a vídeo desde un guion. Puedes comenzar con plantillas de vídeo prediseñadas para agilizar tu producción.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para vídeos de RRHH y una comunicación efectiva con los empleados?

HeyGen ofrece herramientas poderosas como controles de marca y avatares de IA realistas, lo que lo hace perfecto para vídeos de RRHH atractivos y una comunicación clara con los empleados. También puedes generar locuciones naturales y añadir subtítulos para mejorar la accesibilidad.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos para temas complejos?

Sí, HeyGen simplifica todo el proceso de creación de vídeos con plantillas intuitivas y funciones de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones complejos en vídeos explicativos atractivos de manera eficiente. Utiliza su biblioteca de medios para enriquecer fácilmente tu mensaje.

¿Qué tan versátil es HeyGen para producir vídeos de visión general de alta calidad y otros vídeos empresariales?

HeyGen es altamente versátil, permitiendo la creación de vídeos de visión general profesionales y una variedad de vídeos empresariales para diferentes plataformas. Aprovecha los avatares de IA y el redimensionamiento de la relación de aspecto para asegurar que tu contenido luzca genial en todas partes.

