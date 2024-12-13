Crea Vídeos para Reuniones Generales de la Empresa: Involucra a Tu Equipo

Produce reuniones virtuales de alta calidad y atractivas más rápido usando avatares de IA para una comunicación fluida en el lugar de trabajo.

395/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo resumen convincente de 60 segundos después de una reunión general, diseñado para empleados y partes interesadas que no pudieron asistir, resumiendo eficazmente las decisiones clave y las direcciones futuras. Emplea la función de texto a vídeo de HeyGen para articular puntos complejos de manera clara, presentado por un avatar de IA profesional, asegurando que tu contenido multimedia sea fácilmente comprensible e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 30 segundos que aborde las preguntas frecuentes de tu reciente reunión general, adaptado para todos los empleados que buscan aclaraciones rápidas. Incorpora subtítulos claros para mejorar la accesibilidad y aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar visualmente las respuestas, haciendo que el segmento de preguntas y respuestas sea interactivo y divertido.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un poderoso segmento de vídeo de 40 segundos celebrando los logros recientes del equipo o anunciando nuevas iniciativas de la empresa, destinado a inspirar y motivar a cada empleado. Usa el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse perfectamente a cualquier pantalla, presentando un avatar de IA carismático que entrega las noticias contra un fondo de visuales inspiradores, creando reuniones virtuales verdaderamente atractivas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos para Reuniones Generales de la Empresa

Crea reuniones virtuales atractivas con facilidad. Aprovecha la IA para mejorar tu comunicación en el lugar de trabajo y ofrecer actualizaciones impactantes a tu equipo.

1
Step 1
Elige Tu Base Creativa
Selecciona una plantilla predefinida para crear eficientemente vídeos para reuniones generales de la empresa para tu equipo.
2
Step 2
Elabora Tu Mensaje con IA
Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para articular tus anuncios clave y reuniones virtuales atractivas.
3
Step 3
Mejora la Presencia de Tu Marca
Aplica los colores y el logo únicos de tu marca usando los controles de marca para asegurar una comunicación profesional en el lugar de trabajo.
4
Step 4
Entrega Tu Vídeo Final
Exporta tu vídeo final de la reunión general en varios formatos de relación de aspecto, asegurando que esté listo para cualquier servicio de streaming o plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Creación de Contenido para Alcance Global

.

Produce eficientemente contenido diverso para tus reuniones virtuales, asegurando que todos los empleados en todo el mundo reciban comunicaciones consistentes y de alta calidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear reuniones virtuales atractivas?

HeyGen te permite crear vídeos convincentes para reuniones generales de la empresa con avatares de IA personalizados y contenido multimedia dinámico, transformando reuniones estándar en reuniones virtuales verdaderamente atractivas. Esto permite una narración rica y una comunicación más efectiva en el lugar de trabajo sin configuraciones complejas.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la grabación eficiente de eventos y la creación de contenido?

HeyGen simplifica el proceso de grabación de eventos convirtiendo guiones directamente en vídeo usando IA. Sus plantillas intuitivas y diversas escenas permiten la creación rápida de contenido multimedia de alta calidad, ayudándote a ahorrar tiempo y recursos valiosos.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo para la narrativa de mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar tu logo, colores y estilos visuales específicos en todo tu contenido multimedia. Esto asegura una presencia de marca consistente y mejora tu narrativa para crecer efectivamente tu audiencia.

¿Cómo asegura HeyGen que mi contenido de vídeo llegue a una audiencia más amplia?

HeyGen amplía el alcance de la audiencia ofreciendo subtítulos automáticos y generación de voz en off, haciendo que tu contenido multimedia sea accesible para audiencias diversas a nivel global. Esto expande tus posibilidades de comunicación, apoyando una comunicación efectiva en el lugar de trabajo a través de diversas preferencias lingüísticas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo