Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico vídeo destacado de 45 segundos perfecto para los canales de redes sociales de nuestra empresa, con el objetivo de involucrar a los seguidores y atraer a posibles reclutas compartiendo la diversión de nuestro picnic de empresa. Este vídeo debe presentar cortes rápidos, música de fondo en tendencia y superposiciones de texto juguetonas, capturando los mejores momentos del evento. Aprovecha la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para adaptar el contenido sin problemas a varias plataformas como Instagram, TikTok y LinkedIn.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo destacado de 60 segundos con un enfoque narrativo cinematográfico, diseñado para esfuerzos de marketing y reclutamiento externos, dirigido a futuros empleados y socios de la industria para reflejar nuestra cultura empresarial positiva. El estilo visual debe ser pulido con transiciones suaves y música orquestal edificante, transmitiendo una experiencia memorable. Incorpora los "Avatares de AI" de HeyGen para ofrecer una narración profesional y atractiva o un segmento introductorio.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo resumen cálido y amigable de 20 segundos para comunicaciones internas, dirigido a todos los empleados como un recuerdo post-evento compartido en nuestra intranet. El vídeo debe adoptar un estilo visual auténtico con música acústica suave y texto sutil en pantalla, capturando momentos espontáneos del picnic de empresa. Ensambla fácilmente estos clips alegres utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen, haciendo que el proceso de creación sea sencillo incluso para aquellos sin experiencia previa en edición de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Destacados del Picnic de Empresa

Transforma sin esfuerzo tus recuerdos del picnic de empresa en vídeos destacados atractivos y compartibles usando la plataforma intuitiva de HeyGen, sin necesidad de experiencia en edición.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de Plantillas de Vídeos Destacados del Picnic de Empresa diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto. Nuestras plantillas y escenas proporcionan una base rápida para mostrar tu evento.
2
Step 2
Sube tu Material
Añade fácilmente tus fotos y clips de vídeo del picnic de empresa a la plantilla elegida. Utiliza la biblioteca de medios/soporte de stock para integrar tus visuales sin problemas y añade texto, colores y música para personalizar.
3
Step 3
Genera Locuciones
Mejora tu vídeo con una narración profesional. Usa nuestra función de generación de Locuciones impulsada por AI para crear audio convincente, dando a tus vídeos destacados un toque pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo del picnic de empresa usando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas. Comparte tus historias alegres y compartibles con empleados y en redes sociales para promover el espíritu de equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Moral y el Reconocimiento de los Empleados

.

Crea vídeos destacados inspiradores que celebren los logros del equipo y el reconocimiento a los empleados, fomentando un ambiente de trabajo positivo y vínculos de equipo más fuertes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos destacados del picnic de empresa fácilmente?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen y sus plantillas personalizables hacen que crear vídeos destacados del picnic de empresa sea sencillo, incluso sin experiencia previa en edición de vídeo. Su plataforma intuitiva de arrastrar y soltar te permite ensamblar rápidamente los momentos destacados del evento y compartir historias alegres y compartibles sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar mis vídeos del picnic de empresa con elementos de marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos del picnic de empresa. Puedes añadir fácilmente texto, colores y música, junto con los elementos de marca de tu empresa, para asegurar que tus vídeos destacados reflejen perfectamente la cultura de tu empresa y para comunicaciones internas.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para mejorar los vídeos destacados del picnic de empresa?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y generación eficiente de locuciones, para elevar tus vídeos destacados del picnic de empresa. También puedes generar automáticamente subtítulos, haciendo que los momentos destacados de tu evento sean más accesibles y atractivos para varias plataformas como redes sociales o marketing.

¿Por qué debería mi organización crear vídeos destacados del picnic de empresa?

Los vídeos destacados del picnic de empresa son excelentes para aumentar el reconocimiento a los empleados, fortalecer la construcción de equipo y mejorar las comunicaciones internas. Crean experiencias memorables, capturan momentos preciosos y sirven como valiosos destacados de marketing o eventos para promover la cultura de tu empresa.

