Crea Vídeos de Historia de la Empresa: Narración Auténtica Hecha Fácil

Elabora vídeos de historia corporativa convincentes con narración auténtica, aprovechando nuestras potentes plantillas y escenas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico resumen de 45 segundos sobre la historia corporativa para cautivar a potenciales inversores y clientes clave. Este vídeo debe utilizar la generación de voz en off de HeyGen para narrar una elegante línea de tiempo visual basada en datos, destacando logros significativos de crecimiento y aspiraciones futuras con un tono profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos sobre la historia para empleados internos, reconociendo sus contribuciones colectivas. Aprovechando los avatares de AI de HeyGen para narraciones dinámicas o testimonios simulados, el estilo visual debe ser colaborativo y celebratorio, acompañado de música animada para fomentar el espíritu de equipo y el orgullo, convirtiéndose efectivamente en una pieza convincente de historia corporativa.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una pieza concisa de 60 segundos sobre la historia de la empresa para la sección 'Sobre Nosotros' de tu sitio web, dirigida al público general y visitantes del sitio. Este vídeo debe ser visualmente rico e informativo, incorporando activos históricos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, presentado con una narración pulida para ofrecer una visión general convincente de la evolución de la empresa, similar a un vídeo de lección de historia concisa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Historia de la Empresa

Elabora vídeos de historia de la empresa convincentes con facilidad. Aprovecha las herramientas intuitivas de HeyGen para dar vida a tu narrativa corporativa a través de una narración auténtica.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Inicio
Elige entre una diversa selección de "Plantillas y escenas", incluyendo plantillas de línea de tiempo, para establecer rápidamente el marco visual y narrativo de tu vídeo de historia de la empresa.
2
Step 2
Sube Tus Activos Históricos
Sube tus fotos y vídeos históricos auténticos a la "Biblioteca de medios/soporte de stock". Esto llena tu proyecto con activos visuales cruciales para tu historia corporativa.
3
Step 3
Añade Narración Potenciada por AI
Integra "Avatares de AI" para presentar hitos clave, generando voces en off profesionales a partir de tu guion. Esto da vida a la historia de tu empresa con una narración convincente y auténtica.
4
Step 4
Exporta Tu Creación Final
Finaliza tu vídeo con los ajustes necesarios, luego utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu vídeo de historia de la empresa completado para compartirlo sin problemas en todas las plataformas.

Comparte Hitos de la Empresa en Redes Sociales

Convierte rápidamente la historia de la empresa en vídeos cortos y atractivos para redes sociales y clips para compartir hitos y logros sin esfuerzo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos sobre la historia de la empresa?

HeyGen te permite crear vídeos convincentes sobre la historia de la empresa con facilidad. Aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo para transformar tu guion en una experiencia de narración auténtica, haciendo que la historia corporativa cobre vida para los espectadores.

¿Ofrece HeyGen plantillas para vídeos de historia corporativa?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeo profesionales y escenas diseñadas para iniciar la creación de tu vídeo de historia corporativa. Estas plantillas de línea de tiempo agilizan el proceso, permitiéndote centrarte en tu narrativa y producir vídeos de historia pulidos rápidamente.

¿Cómo puedo asegurarme de que mis vídeos de historia de la empresa reflejen nuestra marca?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores específicos y fuentes de manera fluida en tus vídeos de historia de la empresa. Esto asegura una presencia de marca consistente y profesional a lo largo de tu narrativa de historia corporativa, reforzando tu identidad.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para enriquecer los vídeos de historia?

HeyGen incluye una biblioteca de medios completa y herramientas de edición, permitiéndote incorporar fácilmente imágenes, clips de vídeo y animaciones de texto en tus vídeos de historia. También puedes generar voces en off y añadir subtítulos, mejorando tu narración auténtica para una experiencia de visualización más rica.

