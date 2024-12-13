Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Colaboración al Instante

Aumenta la productividad del equipo y optimiza tu flujo de trabajo de producción de vídeo utilizando avatares de IA.

427/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 45 segundos para gestores de proyectos y productores de vídeo, detallando el flujo de trabajo de producción de vídeo simplificado y el ciclo de retroalimentación integrado dentro de HeyGen. Emplea una estética visual limpia y profesional con una narración clara y articulada, destacando las ganancias de eficiencia logradas utilizando su función de Subtítulos/captions para accesibilidad y revisión.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para equipos de ventas y gerentes de éxito del cliente, ilustrando cómo la mensajería personalizada puede escalarse sin esfuerzo con los avatares de IA de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser amigable y conversacional, enfocándose en la conexión humana facilitada por la función de avatares de IA, haciendo que cada mensaje sea único.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo rápido de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y propietarios de pequeñas empresas, demostrando la rápida creación de Vídeos de Campañas de Marketing impactantes directamente desde un guion simple. Utiliza un estilo visualmente impactante y moderno con música de fondo enérgica, enfatizando la velocidad y facilidad de convertir texto en un vídeo convincente usando Texto a vídeo desde guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Flujo de Trabajo de Colaboración

Optimiza la producción de vídeo de tu equipo, mejora la retroalimentación en tiempo real y publica contenido atractivo y acorde a la marca con potentes funciones colaborativas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas impulsadas por IA para establecer rápidamente el escenario de tu vídeo de flujo de trabajo de colaboración, asegurando un punto de partida consistente para todos los miembros del equipo.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Llena tus escenas con visuales dinámicos, añade guiones para que los avatares de IA narren e integra medios de tu biblioteca para adaptar el mensaje de manera efectiva para la colaboración en vídeo.
3
Step 3
Itera con Retroalimentación del Equipo
Facilita la colaboración en tiempo real compartiendo borradores e incorporando comentarios directamente dentro de la plataforma, asegurando que cada miembro del equipo pueda contribuir al refinamiento del vídeo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu flujo de trabajo de producción de vídeo exportando tu obra maestra colaborativa en varios formatos de aspecto y resoluciones, lista para una distribución sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Éxito del Cliente

.

Produce rápidamente historias de éxito del cliente como parte de tu flujo de trabajo de colaboración en vídeos de marketing o ventas, involucrando efectivamente a los espectadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de campaña de marketing?

HeyGen te permite generar rápidamente Vídeos de Campañas de Marketing atractivos utilizando plantillas impulsadas por IA y mensajería personalizada. Esto permite una creación de contenido eficiente y un mayor compromiso del espectador sin flujos de trabajo de producción de vídeo complejos.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA para transformar texto en vídeo desde guiones, con generación de voz en off natural. Esto simplifica tu flujo de trabajo de producción de vídeo, haciendo que el contenido de vídeo sofisticado sea accesible y eficiente de producir.

¿Puede HeyGen optimizar la colaboración en vídeo para equipos remotos?

HeyGen apoya la colaboración eficiente en vídeo ofreciendo un entorno de edición en la nube robusto que optimiza el flujo de trabajo de producción de vídeo. Esto potencia la colaboración remota, permitiendo a los equipos crear vídeos de alta calidad sin problemas.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logotipo específico, colores de marca y mensajería personalizada en cada vídeo. Esto asegura que todo tu contenido mantenga una identidad de marca consistente y profesional, mejorando significativamente el compromiso del espectador.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo