Crea Vídeos de Herramientas de Colaboración: Simplifica Tu Flujo de Trabajo

Mejora la eficiencia del flujo de trabajo y crea vídeos atractivos para equipos remotos utilizando la potente función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.

415/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo moderno y dinámico de 45 segundos diseñado para Equipos Creativos Remotos e Híbridos, mostrando cómo los Subtítulos/captions de HeyGen facilitan bucles de retroalimentación de vídeo efectivos y permiten la anotación precisa de vídeos. La estética visual debe ser atractiva, acompañada de una locución animada y amigable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso y autoritario de 90 segundos dirigido a Líderes Técnicos y Directores de TI, destacando cómo las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Locuciones simplifican el control de versiones complejas y optimizan los flujos de trabajo de aprobación. El estilo visual debe estar basado en datos, acompañado de una voz precisa y técnica.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo limpio, rápido y orientado a beneficios de 30 segundos para Propietarios de Pequeñas Empresas y Equipos de Ventas, ilustrando cómo el cambio de tamaño de Aspecto y exportaciones de HeyGen apoya la grabación de pantalla efectiva e integraciones sin problemas con herramientas existentes. Este vídeo debe contar con una voz clara y persuasiva, haciendo que la solución sea inmediatamente comprensible.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Herramientas de Colaboración

Produce eficientemente contenido de vídeo atractivo para resaltar las características y beneficios de tus herramientas de colaboración para cualquier audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Esboza el mensaje y la estructura de tu vídeo. Con HeyGen, transforma tu texto en visuales atractivos sin esfuerzo utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion", ahorrando tiempo y recursos en la creación de contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de Vídeo
Mejora el atractivo de tu vídeo seleccionando un "avatar de AI" para entregar tu guion. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y estilo de tu vídeo de herramientas de colaboración.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca aplicando "Controles de marca" personalizados. Integra tu logo, selecciona colores de marca y añade música de fondo para crear un aspecto profesional y cohesivo para la eficiencia del flujo de trabajo.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo Final
Produce tu vídeo en varios formatos adecuados para diferentes plataformas utilizando "Cambio de tamaño de aspecto y exportaciones". Comparte el producto terminado con tu equipo para facilitar un proceso de revisión y aprobación de vídeo sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Guías Completas de Herramientas

.

Crea sin esfuerzo cursos y guías de vídeo detallados para herramientas de colaboración, asegurando una adopción generalizada y un uso efectivo en equipos globales y remotos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo agiliza HeyGen el proceso de revisión y aprobación de vídeos?

HeyGen mejora la colaboración en equipo facilitando bucles de retroalimentación de vídeo eficientes y flujos de trabajo de aprobación. Esto agiliza significativamente el proceso de revisión y aprobación de vídeos, aumentando la eficiencia general del flujo de trabajo para tus proyectos.

¿Puede HeyGen integrarse con herramientas de colaboración existentes para flujos de trabajo de vídeo sin problemas?

HeyGen está diseñado para soportar integraciones sin problemas con varias plataformas, optimizando la eficiencia del flujo de trabajo para equipos remotos e híbridos. Esto permite una incorporación fluida en tus herramientas de colaboración y pipelines de creación de contenido existentes.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos efectivos de herramientas de colaboración?

HeyGen proporciona potentes características como avatares de AI y una amplia gama de plantillas y escenas para simplificar la creación de contenido de vídeo. Puedes crear fácilmente vídeos atractivos de herramientas de colaboración con controles de marca personalizados para satisfacer tus necesidades de comunicación.

¿Ofrece HeyGen características para una salida de vídeo diversa y accesibilidad?

HeyGen ofrece características robustas para una salida de vídeo diversa, incluyendo subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad. Además, proporciona un cambio de tamaño de aspecto flexible y exportaciones para asegurar que la creación de contenido de vídeo se adapte perfectamente a cualquier plataforma.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo