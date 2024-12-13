Crea Vídeos de Incorporación a la Plataforma de Colaboración Sin Esfuerzo

Involucra a los nuevos empleados y simplifica la formación con vídeos de incorporación cautivadores, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para contenido dinámico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de incorporación de 60 segundos para empleados actuales, presentando una nueva integración de LMS o CRM en su plataforma de colaboración existente. El estilo visual debe incorporar gráficos animados dinámicos, una voz en off enérgica generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, y texto claro en pantalla para resaltar las funcionalidades clave, asegurando una curva de aprendizaje sin problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de incorporación de 30 segundos diseñado para mostrar la cultura vibrante de la empresa y los valores fundamentales a candidatos potenciales y nuevos reclutas. El estilo visual y de audio debe ser auténtico, cálido y acogedor, transmitiendo un fuerte sentido de pertenencia, con la narrativa hábilmente elaborada utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de microaprendizaje de 15 segundos demostrando una característica avanzada dentro de una plataforma de colaboración, dirigido a usuarios que buscan refrescar conocimientos rápidamente. El estilo visual debe ser rápido y tipo tutorial con imágenes nítidas, utilizando las plantillas y escenas robustas de HeyGen para "crear vídeos de incorporación" que sean claros y directos en su instrucción.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Incorporación a la Plataforma de Colaboración

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación de empleados atractivos para tu plataforma de colaboración, asegurando que los nuevos empleados se adapten y prosperen rápidamente con contenido personalizado.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre plantillas impulsadas por AI para comenzar rápidamente tus vídeos de incorporación de empleados. Integra tu guion para transformar texto en escenas de vídeo profesionales con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tus vídeos de incorporación seleccionando diversos avatares de AI y ajustando su apariencia para que coincida con tu marca. Añade medios personalizados de la biblioteca de HeyGen o sube los tuyos para ilustrar características clave de tu plataforma de colaboración.
3
Step 3
Mejora y Marca
Aplica la identidad visual de tu empresa usando controles de marca para incorporar logotipos y colores de marca, haciendo que tus vídeos de incorporación a la plataforma de colaboración sean coherentes. Genera voces en off claras y añade subtítulos para asegurar accesibilidad y claridad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de incorporación atractivos ajustando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para varias plataformas. Exporta tu vídeo en el formato deseado, listo para una integración perfecta en tu LMS o para compartir directamente con nuevos empleados para optimizar su experiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Cultura y Moral de la Empresa

.

Comparte los valores, la misión y las historias inspiradoras de tu empresa a través de vídeos generados por AI para dar la bienvenida y motivar eficazmente a los nuevos empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación atractivos para nuevos empleados?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación atractivos que presentan eficazmente a los nuevos empleados la cultura y los valores de tu empresa. Utiliza nuestros avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para producir vídeos de incorporación de empleados de manera eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos de incorporación?

HeyGen ofrece plantillas impulsadas por AI y avatares de AI avanzados para agilizar significativamente el proceso de creación de vídeos. Puedes generar fácilmente voces en off con sonido natural directamente desde tu guion, haciendo sencillo producir contenido de alta calidad.

¿Es posible personalizar la marca de los vídeos de incorporación hechos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logotipo, colores de marca y otros elementos visuales en tus vídeos de incorporación. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todas tus comunicaciones con empleados.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos de incorporación de alta calidad usando HeyGen?

Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes crear rápidamente vídeos de incorporación a partir de un guion simple usando nuestra función de texto a vídeo. Esta eficiencia te permite producir contenido profesional e informativo rápidamente para las necesidades de tu equipo.

