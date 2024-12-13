Crea Vídeos de Código de Conducta Más Rápido con AI

Asegura el cumplimiento sin problemas en el lugar de trabajo y una formación efectiva para empleados. Aprovecha los avatares AI de HeyGen para vídeos atractivos y convincentes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 60 segundos para "formación en cumplimiento" dirigido a todos los empleados y gerentes, abordando aspectos críticos del "cumplimiento en el lugar de trabajo". Este vídeo debe adoptar un estilo visual serio pero accesible, utilizando ejemplos claros y una narrativa profesional para explicar temas complejos. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar eficientemente tu contenido preparado en una presentación visual impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo animado de 30 segundos tipo "Micro Reels" diseñado para empleados existentes, enfatizando el impacto positivo de una fuerte "ética laboral" y la adhesión a los valores de la empresa. El enfoque visual debe ser moderno y dinámico, empleando elementos de estilo infográfico para transmitir información de manera rápida y efectiva, acompañado de una pista de fondo enérgica. Asegura la máxima accesibilidad y participación utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para entregar mensajes clave.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo sencillo de 40 segundos para los equipos de RRHH y L&D, demostrando la facilidad de "crear vídeos de código de conducta" para comunicaciones internas. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y minimalista que destaque los pasos simples involucrados en la "creación de vídeos", con una voz en off confiada e informativa. Explora los "Templates & scenes" de HeyGen para ensamblar rápidamente una guía pulida y profesional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Código de Conducta

Optimiza tu formación en cumplimiento creando vídeos atractivos sobre el Código de Conducta sin esfuerzo con herramientas impulsadas por AI, asegurando claridad y consistencia.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar y Guion
Comienza escribiendo tu guion del Código de Conducta. Luego, selecciona entre una amplia gama de avatares AI profesionales para dar vida a tu mensaje para una formación efectiva sobre el Código de Conducta.
2
Step 2
Crea Tu Contenido de Vídeo
Transforma sin esfuerzo tu guion en visuales dinámicos. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para generar instantáneamente contenido atractivo para tus necesidades de creación de vídeos.
3
Step 3
Aplica Marca y Refina
Asegúrate de que tus vídeos reflejen la identidad de tu empresa aplicando controles de marca robustos. Personaliza colores, logotipos y fuentes para un aspecto consistente y profesional en tus materiales de cumplimiento en el lugar de trabajo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tus vídeos de Código de Conducta utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones. Prepáralos para varias plataformas, haciendo que la distribución sea sencilla para la formación de empleados y comunicaciones internas.

Cultiva una Cultura Ética en el Lugar de Trabajo

Desarrolla vídeos inspiradores que comuniquen efectivamente los valores de la empresa y refuercen la conducta ética, fomentando un ambiente de trabajo positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación sobre el Código de Conducta atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación sobre el Código de Conducta profesionales utilizando avatares AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos corporativos impactantes para el cumplimiento en el lugar de trabajo y la formación de empleados.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para la creación de vídeos de cumplimiento en el lugar de trabajo?

HeyGen ofrece características robustas como plantillas personalizables, controles de marca y subtítulos generados automáticamente, lo que lo hace perfecto para la creación eficiente de vídeos de cumplimiento en el lugar de trabajo. También puedes aprovechar su biblioteca de medios para contenido diverso, asegurando que tu formación en cumplimiento sea tanto efectiva como visualmente atractiva.

¿Puede HeyGen usarse para hacer otros tipos de vídeos educativos y corporativos?

Absolutamente, HeyGen es versátil para más que solo formación en cumplimiento; te permite hacer una amplia gama de vídeos educativos y corporativos. Sus avatares AI y generación de voz en off son perfectos para producir desde Micro Reels de habilidades blandas hasta contenido de formación integral para empleados.

¿Es sencillo producir vídeos de alta calidad sobre el código de conducta con HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos, permitiendo a cualquiera producir vídeos de alta calidad sobre el código de conducta sin experiencia previa en edición. Con características como el cambio de tamaño de aspecto y diversas opciones de exportación, tus vídeos finales estarán pulidos y listos para cualquier plataforma.

