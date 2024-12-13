Crea Vídeos de Formación del Código de Conducta en Minutos
Elabora formación en cumplimiento y ética atractiva y accesible en minutos. Aprovecha los avatares de AI para escenarios realistas y toma de decisiones éticas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a gerentes de RRHH que necesitan crear rápidamente contenido de formación en cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser moderno y directo, incorporando escenas de marca que se alineen con la identidad de la empresa, entregado con un tono confiado e informativo. La capacidad de HeyGen para integrar escenas de marca permite crear contenido rápido y reconocible.
Produce un vídeo de formación de empleados basado en historias animadas de 90 segundos que aborde dilemas comunes en el lugar de trabajo, adecuado para todos los empleados que buscan vídeos de formación ética mejorados. La narrativa visual debe ser atractiva y relatable, representando escenarios con resoluciones positivas, apoyada por una voz en off clara y empática. Este vídeo puede generarse eficientemente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos impulsado por AI para una fuerza laboral diversa, diseñado específicamente para hacer accesibles las actualizaciones complejas de políticas. La presentación visual debe ser dinámica e inclusiva, con texto en pantalla y una voz amigable y acogedora, aprovechando al máximo la función de subtítulos/captions de HeyGen para un mayor alcance.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación del Código de Conducta Globalmente.
Produce más vídeos de formación del código de conducta de manera eficiente, alcanzando a equipos globales diversos con contenido multilingüe y accesible.
Mejora el Compromiso en la Formación en Cumplimiento.
Aprovecha la AI para crear vídeos del código de conducta basados en historias que mejoran significativamente la atención y retención de conocimientos de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación del código de conducta atractivos?
HeyGen te permite transformar la formación en cumplimiento aburrida en contenido atractivo utilizando avatares de AI y escenas de marca. Puedes personalizar fácilmente el contenido de formación con escenarios realistas para una formación de empleados basada en historias impactante.
¿Qué hace que los vídeos impulsados por AI de HeyGen sean ideales para la formación en cumplimiento?
HeyGen aprovecha los vídeos impulsados por AI para agilizar la creación de formación en cumplimiento crucial, permitiéndote producir contenido de alta calidad en minutos. Esto asegura que tu fuerza laboral reciba formación consistente y accesible de manera eficiente.
¿Puedo personalizar vídeos de formación ética con dilemas específicos del lugar de trabajo usando HeyGen?
Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente el contenido de formación, incorporando escenarios realistas y dilemas comunes del lugar de trabajo. Esto ayuda a los empleados a practicar la toma de decisiones éticas a través de ejemplos relevantes y prácticos.
¿Cómo apoya HeyGen la formación ética accesible y multilingüe?
HeyGen proporciona voces en off multilingües y subtítulos, haciendo que tus vídeos de formación ética sean universalmente accesibles para una fuerza laboral diversa. Esto asegura una comunicación clara y una comprensión integral en todos los grupos de empleados.