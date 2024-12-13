Crea Vídeos de Formación del Código de Conducta en Minutos

Elabora formación en cumplimiento y ética atractiva y accesible en minutos. Aprovecha los avatares de AI para escenarios realistas y toma de decisiones éticas.

486/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a gerentes de RRHH que necesitan crear rápidamente contenido de formación en cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser moderno y directo, incorporando escenas de marca que se alineen con la identidad de la empresa, entregado con un tono confiado e informativo. La capacidad de HeyGen para integrar escenas de marca permite crear contenido rápido y reconocible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de empleados basado en historias animadas de 90 segundos que aborde dilemas comunes en el lugar de trabajo, adecuado para todos los empleados que buscan vídeos de formación ética mejorados. La narrativa visual debe ser atractiva y relatable, representando escenarios con resoluciones positivas, apoyada por una voz en off clara y empática. Este vídeo puede generarse eficientemente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos impulsado por AI para una fuerza laboral diversa, diseñado específicamente para hacer accesibles las actualizaciones complejas de políticas. La presentación visual debe ser dinámica e inclusiva, con texto en pantalla y una voz amigable y acogedora, aprovechando al máximo la función de subtítulos/captions de HeyGen para un mayor alcance.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación del Código de Conducta

Desarrolla vídeos de formación ética atractivos y en cumplimiento rápidamente con funciones impulsadas por AI, asegurando que tus empleados comprendan y mantengan los estándares de la empresa.

1
Step 1
Pega Tu Contenido de Formación
Convierte fácilmente tus documentos existentes del código de conducta o guiones de formación en un vídeo atractivo pegando tu texto directamente. Esto aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para personalizar el contenido de formación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Escenas
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar tu mensaje y selecciona plantillas y escenas de marca adecuadas para construir un entorno de formación realista y relatable.
3
Step 3
Aplica Funciones de Marca y Accesibilidad
Integra el logo de tu empresa y los colores de la marca usando "Controles de marca" para mantener la consistencia. Añade voces en off multilingües y subtítulos para una experiencia de formación accesible.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo de Cumplimiento
Produce tu vídeo de formación en cumplimiento de alta calidad, luego aprovecha fácilmente el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para prepararlo para su despliegue en todas tus plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Dilemas Éticos Complejos

.

Utiliza vídeo AI para desglosar directrices éticas intrincadas y dilemas del lugar de trabajo en módulos de formación fáciles de entender e impactantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación del código de conducta atractivos?

HeyGen te permite transformar la formación en cumplimiento aburrida en contenido atractivo utilizando avatares de AI y escenas de marca. Puedes personalizar fácilmente el contenido de formación con escenarios realistas para una formación de empleados basada en historias impactante.

¿Qué hace que los vídeos impulsados por AI de HeyGen sean ideales para la formación en cumplimiento?

HeyGen aprovecha los vídeos impulsados por AI para agilizar la creación de formación en cumplimiento crucial, permitiéndote producir contenido de alta calidad en minutos. Esto asegura que tu fuerza laboral reciba formación consistente y accesible de manera eficiente.

¿Puedo personalizar vídeos de formación ética con dilemas específicos del lugar de trabajo usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente el contenido de formación, incorporando escenarios realistas y dilemas comunes del lugar de trabajo. Esto ayuda a los empleados a practicar la toma de decisiones éticas a través de ejemplos relevantes y prácticos.

¿Cómo apoya HeyGen la formación ética accesible y multilingüe?

HeyGen proporciona voces en off multilingües y subtítulos, haciendo que tus vídeos de formación ética sean universalmente accesibles para una fuerza laboral diversa. Esto asegura una comunicación clara y una comprensión integral en todos los grupos de empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo