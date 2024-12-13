Crea Vídeos de Entrenamiento de CMS Fácil y Rápidamente

Acelera los tutoriales para editores de contenido y domina la creación de nuevas páginas convirtiendo guiones en lecciones de vídeo atractivas usando la función de texto a vídeo de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Domina el arte de crear nuevas páginas y utiliza eficientemente la potente barra de herramientas de edición dentro de tu CMS con un vídeo instructivo de 90 segundos. Este vídeo debe contar con demostraciones dinámicas de captura de pantalla y una narración atractiva y animada, fácilmente elaborada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que los editores de contenido comprendan rápidamente cada función.
Prompt de Ejemplo 2
Desbloquea todo el potencial de tu Gestor de Medios con un tutorial completo de 2 minutos centrado en las mejores prácticas para subir imágenes y organizar activos digitales. Presenta este contenido a través de guías profesionales y detalladas, lideradas por un presentador avatar de IA experto de la colección de avatares de IA de HeyGen, proporcionando una guía clara para los usuarios que gestionan activos digitales.
Prompt de Ejemplo 3
Descubre las últimas nuevas características que impactan en los tutoriales de desarrollo de sitios con un vídeo conciso de 45 segundos que destaca las actualizaciones clave y sus aplicaciones prácticas para diseñadores web experimentados. Emplea animaciones elegantes y modernas y una pista de audio concisa e impactante, mejorada con subtítulos automáticos generados por HeyGen para máxima accesibilidad y retención.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Entrenamiento de CMS

Produce eficientemente tutoriales claros y atractivos de Sistemas de Gestión de Contenidos con las potentes herramientas de creación de vídeo de IA de HeyGen, diseñadas para precisión e impacto.

1
Step 1
Selecciona tu Guion y Avatar
Comienza escribiendo tu guion completo para los tutoriales de CMS. Luego, elige entre una diversa gama de avatares de IA de alta calidad para presentar tu contenido profesionalmente, aprovechando la capacidad avanzada de avatares de IA de HeyGen.
2
Step 2
Añade Visuales y Medios
Mejora tu entrenamiento integrando sin problemas capturas de pantalla relevantes, grabaciones de pantalla u otras ayudas visuales de tu biblioteca de medios/soporte de stock para demostrar las funcionalidades del CMS con precisión.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Integra la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados (logotipo, colores) a tus vídeos. Asegura el máximo alcance y accesibilidad generando una clara generación de voz en off y subtítulos precisos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tus vídeos profesionales de introducción y expórtalos usando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto óptimos para tu plataforma objetivo, haciendo que tu guía de CMS esté fácilmente disponible para tu audiencia.

Casos de Uso

Genera Clips Rápidos de Tutoriales de CMS

Produce rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para consejos rápidos de CMS o actualizaciones de características, haciendo que los temas complejos sean digeribles en minutos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de entrenamiento completos de CMS?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de entrenamiento de CMS transformando tus guiones en tutoriales de vídeo atractivos impulsados por IA. Utiliza avatares de IA realistas y generación de voz en off profesional para ofrecer instrucciones claras y paso a paso para que tus usuarios aprendan a usar el CMS.

¿Qué características de HeyGen ayudan en el desarrollo de tutoriales técnicos de CMS para editores de contenido?

HeyGen proporciona plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios para construir tutoriales técnicos efectivos de CMS para editores de contenido. Mejora la comprensión con subtítulos generados automáticamente, asegurando que tu documentación sea accesible y completa para tareas como edición y publicación.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y marcar módulos de aprendizaje de CMS?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos para personalizar tus módulos de aprendizaje de CMS con el logotipo y los colores de tu empresa. Esto asegura consistencia en todos tus vídeos de introducción y sesiones de entrenamiento, reforzando la identidad de tu marca para tus tutoriales de desarrollo de sitios.

¿HeyGen admite la creación de guías paso a paso para la edición y publicación de contenido?

Absolutamente, HeyGen facilita la producción de guías detalladas paso a paso para tareas complejas como la edición y publicación de contenido dentro de tu CMS. Puedes exportar fácilmente estos tutoriales en varios formatos de relación de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas, siendo ideal para demostrar nuevas características o el Gestor de Medios.

