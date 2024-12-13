crear vídeos básicos de cms con AI
Produzca rápidamente vídeos de formación claros sobre CMS que cubran el inicio de sesión y la edición. Aproveche los avatares de AI de HeyGen para explicaciones atractivas.
Diseña un módulo de formación de 1,5 minutos dirigido a editores de contenido ya familiarizados con las funcionalidades básicas del CMS, centrándose en el proceso de creación de nuevas páginas y organización de contenido dentro de secciones. El vídeo empleará un estilo visual de grabación de pantalla paso a paso con llamadas claras, asegurando un tono instructivo y atractivo entregado a través de Texto-a-vídeo desde el guion para un mensaje coherente. Esto ayuda a los usuarios a expandir su comprensión de la organización de Omni CMS.
Desarrolla un tutorial conciso de 90 segundos para equipos de marketing encargados de gestionar activos del sitio web, cubriendo específicamente cómo subir y utilizar imágenes, incluyendo funciones básicas del editor de imágenes. Una presentación dinámica y visualmente atractiva con avatares de IA explicando el proceso captará la atención, apoyada por un estilo de audio animado e informativo y música de fondo para hacer el aprendizaje agradable. Esto muestra una gestión efectiva de activos dentro del Sistema de Gestión de Contenidos.
Crea una guía avanzada de 2 minutos para administradores web y desarrolladores, detallando el uso efectivo de fragmentos y el proceso de publicación de contenido, junto con la navegación lateral para una gestión eficiente del sitio. La presentación visual contará con comparticiones de pantalla detalladas y una navegación clara de la interfaz de usuario, ofreciendo explicaciones concisas con un estilo de audio autoritario y medido mejorado por subtítulos/captions incrustados para accesibilidad. Este vídeo tiene como objetivo optimizar las sesiones de formación de Omni CMS para usuarios técnicos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación de Omni CMS?
HeyGen utiliza avatares de AI avanzados y conversión de texto a vídeo desde guiones para producir eficientemente "Vídeos de Formación de Omni CMS" de alta calidad. Este proceso simplifica el desarrollo de "crear vídeos básicos de cms" atractivos para cualquier "Sistema de Gestión de Contenidos".
¿Qué características ofrece HeyGen para demostrar tareas técnicas de CMS?
HeyGen permite una demostración clara de tareas técnicas como "editar", "publicar" y "crear nuevas páginas" dentro de sus "sesiones de formación de CMS". La generación precisa de "voz en off" y la claridad visual aseguran que su audiencia entienda cada paso de las funciones de la "barra de herramientas de edición".
¿Puedo integrar branding personalizado en mis vídeos básicos de CMS con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece controles de branding completos para asegurar que sus "crear vídeos básicos de cms" reflejen la identidad de su organización. Puede incorporar fácilmente su logotipo y colores de marca específicos en todas sus "sesiones de formación de CMS".
¿Cómo simplifica HeyGen la adición de elementos visuales como imágenes y secciones a los tutoriales de Omni CMS?
La robusta biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen hacen que sea sencillo integrar elementos visuales relevantes, incluyendo "imágenes", "secciones" de ejemplo o "activos", en sus tutoriales de "Omni CMS". Puede gestionar y mostrar eficientemente estos visuales para mejorar el aprendizaje.