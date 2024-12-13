Crea Vídeos de Adopción de Espacio de Trabajo en la Nube sin Esfuerzo
Involucra a los equipos de TI y acelera tu viaje de adopción de la nube con vídeos de formación profesional, impulsados por avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para todos los empleados, se necesita un vídeo atractivo de 2 minutos que destaque los protocolos de seguridad avanzados y las mejores prácticas de gestión de datos dentro del nuevo espacio de trabajo en la nube. El estilo visual debe ser moderno e informativo, utilizando texto en pantalla y animaciones para enfatizar los puntos clave, complementado con una pista de audio animada. La funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion puede generar contenido dinámico de manera eficiente, asegurando que la información crítica se transmita efectivamente con subtítulos precisos para accesibilidad.
Produce un vídeo de plantilla de adopción de espacio de trabajo en la nube de 1 minuto dirigido a empleados que buscan soluciones rápidas para desafíos técnicos comunes y personal de soporte de TI que necesita explicaciones estandarizadas. La presentación visual debe ser una demostración limpia y estilo tutorial, posiblemente incorporando grabaciones de pantalla, con una entrega de audio enfocada y directa. Este contenido de formación puede construirse eficientemente utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y mejorado con visuales de su biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar conceptos claramente.
Elabora un vídeo promocional conciso de 45 segundos para todos los empleados, especialmente aquellos reacios a integrar un nuevo espacio de trabajo en la nube, mostrando los beneficios tangibles y abordando preocupaciones iniciales. Este vídeo de portavoz de IA debe mantener un estilo visual amigable y accesible con una voz cálida y tranquilizadora, fomentando una perspectiva positiva. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para transmitir el mensaje directamente y captar la atención de los espectadores de manera efectiva, asegurando que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación con Cursos Impulsados por IA.
Crea fácilmente numerosos vídeos atractivos para la formación en espacio de trabajo en la nube, alcanzando a todos los empleados a nivel global con avatares de IA y múltiples idiomas.
Mejora el Compromiso para la Formación en Adopción de la Nube.
Utiliza herramientas impulsadas por IA para crear vídeos de adopción de espacio de trabajo en la nube dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso y la retención de conocimiento para los equipos de TI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de adopción de espacio de trabajo en la nube?
HeyGen permite a los equipos de TI crear vídeos atractivos para su viaje de adopción de la nube. Utiliza avatares de IA y herramientas impulsadas por IA para transformar guiones en vídeos de formación profesional con IA rápidamente.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para los vídeos de formación con IA?
HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas que pueden actuar como un portavoz de IA. Puedes generar voces en off profesionales, añadir subtítulos automáticamente y aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para optimizar tus programas de formación.
¿HeyGen ofrece plantillas para simplificar la creación de vídeos de adopción de la nube?
Sí, HeyGen cuenta con una variedad de plantillas y escenas de vídeos de adopción de espacio de trabajo en la nube, permitiendo a los usuarios comenzar rápidamente sus proyectos. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tus controles de marca como logotipos y colores.
¿Puede HeyGen soportar múltiples idiomas para vídeos de formación?
Absolutamente, la plataforma impulsada por IA de HeyGen permite la generación de voces en off en múltiples idiomas, haciendo que tus vídeos de formación con IA sean accesibles para una audiencia global. Esto asegura que el contenido de tu viaje de adopción de la nube resuene con equipos diversos.