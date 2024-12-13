Crea Vídeos de Seguridad en Ensayos Clínicos: Mejora el Cumplimiento
Empodera a tus equipos de estudio con vídeos de demostración claros y concisos para protocolos de seguridad críticos, utilizando avatares de AI para hacer que los temas complejos sean atractivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para el nuevo personal de investigación clínica, un vídeo instructivo de 90 segundos que detalle los Fundamentos y la Recolección de Eventos Adversos sería invaluable dentro de la investigación clínica. El estilo visual debe ser atractivo, empleando elementos tipo infografía y una narración concisa e informativa, mejorada aún más por las plantillas y escenas de HeyGen y la inclusión automática de subtítulos para accesibilidad.
Desarrolla un vídeo de demostración enfocado de 45 segundos para el personal de gestión de datos sobre el proceso práctico de Redacción de PHI. La presentación visual necesita ser limpia, precisa y paso a paso, quizás incorporando metraje de archivo o soporte de biblioteca de medios para ilustrar el proceso de redacción, todo guionizado en una voz en off usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Crea un vídeo resumen dinámico de 30 segundos dirigido a investigadores experimentados, destacando aspectos clave de las Desviaciones en la Investigación Clínica. Este resumen de alto nivel debe contar con una voz confiada y autoritaria, empleando visuales dinámicos, y puede adaptarse fácilmente para varias plataformas usando la función de cambio de tamaño y exportación de aspecto de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Vídeos de Formación Clínica Completos.
Desarrolla eficientemente extensas bibliotecas de vídeos de formación para la investigación clínica, asegurando información de ensayos clínicos consistente y accesible para equipos de estudio a nivel global.
Simplifica Información Compleja de Seguridad Clínica.
Utiliza AI para simplificar conceptos médicos intrincados para vídeos de seguridad en ensayos clínicos, mejorando la comprensión y el cumplimiento en todo el personal de investigación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de seguridad en ensayos clínicos?
HeyGen permite la producción rápida de vídeos de seguridad en ensayos clínicos atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza el desarrollo de vídeos de formación cruciales para la investigación clínica, mejorando la claridad y la experiencia del usuario.
¿Qué tipos de vídeos de formación en investigación clínica puede ayudar a producir HeyGen?
HeyGen es ideal para generar diversos vídeos de formación en investigación clínica, incluidos módulos sobre Consentimiento Informado, Fundamentos y Recolección de Eventos Adversos, Fundamentos de Eventos Adversos Graves y Desviaciones en la Investigación Clínica. Sus características robustas apoyan la creación de vídeos de información y demostración completos sobre ensayos clínicos.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de estudio a estandarizar la información de los ensayos clínicos?
Sí, HeyGen capacita a los equipos de estudio para crear información de ensayos clínicos consistente y profesional a través de sus controles de marca, plantillas y capacidades de texto a vídeo. Esto asegura un mensaje unificado en todos los vídeos cortos y materiales de formación para la investigación clínica.
¿Cómo mejora HeyGen la experiencia del usuario en la formación en investigación clínica?
HeyGen mejora significativamente la experiencia del usuario transformando datos complejos de investigación clínica en vídeos cortos fácilmente digeribles con voces en off generadas por AI y subtítulos. Este enfoque hace que la información esencial de los ensayos clínicos sea más accesible y atractiva para todos los interesados.