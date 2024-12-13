Crea Vídeos de Entrenamiento para Clientes sin Esfuerzo

Elabora vídeos de entrenamiento para clientes atractivos en minutos. Aprovecha los avatares de IA para presentaciones dinámicas, mejorando la comprensión sin filmaciones complejas.

424/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de "entrenamiento de escenarios" de 2 minutos dirigido a clientes existentes que tienen dificultades con una función avanzada específica. Este vídeo debe utilizar plantillas y escenas dinámicas para ilustrar vívidamente casos de uso comunes y resolver posibles problemas, haciendo que la información compleja sea digerible a través de una narrativa visual atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo "tutorial del presentador" de 45 segundos ofreciendo un consejo rápido para ayudar a los clientes a optimizar su flujo de trabajo. Adopta un estilo visual enérgico y moderno con subtítulos/captions en pantalla para resaltar los puntos clave, haciéndolo accesible y fácilmente digerible para clientes ocupados en varias plataformas después de usar la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de "entrenamiento al cliente" de 1 minuto detallando las mejores prácticas para maximizar el valor de tu producto, generado completamente a partir de un guion preescrito. El vídeo debe tener una estética visual instructiva y clara, quizás incorporando metraje de archivo de la biblioteca de medios de HeyGen para reforzar conceptos clave, asegurando una guía completa para todos los clientes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Entrenamiento para Clientes

Produce sin esfuerzo vídeos de entrenamiento para clientes impactantes que eduquen y enganchen a tu audiencia utilizando herramientas de IA intuitivas y características inteligentes.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu contenido de entrenamiento. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu texto escrito directamente en escenas de vídeo atractivas, asegurando claridad y precisión para tus clientes.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora el compromiso seleccionando entre una variedad de avatares de IA profesionales y plantillas prediseñadas para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Branding
Asegura una comprensión universal añadiendo fácilmente subtítulos precisos a tus vídeos. También puedes aplicar los colores y el logotipo de tu marca para un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de entrenamiento para clientes eligiendo la opción de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto óptima. Comparte tu vídeo profesional y de alta calidad en todas tus plataformas para educar efectivamente a tus clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce rápidamente clips tutoriales concisos

.

Crea rápidamente vídeos tutoriales cortos y atractivos para ofrecer consejos de aprendizaje rápidos o contenido complementario para el entrenamiento de tus clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de entrenamiento atractivos para mi equipo?

HeyGen te permite crear vídeos de entrenamiento atractivos sin esfuerzo utilizando avatares de IA avanzados y texto a vídeo desde un guion. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeos de entrenamiento para producir rápidamente contenido profesional que cautive a tu audiencia.

¿Se puede usar HeyGen para crear vídeos de entrenamiento para clientes o para el personal?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de entrenamiento versátil perfecto para producir tanto vídeos de entrenamiento para clientes como vídeos de entrenamiento interno para el personal. Sus características te permiten ofrecer vídeos tutoriales consistentes y de alta calidad adaptados a cualquier audiencia.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de entrenamiento animados?

HeyGen te permite crear vídeos de entrenamiento animados dinámicos con avatares de IA personalizables y diversas plantillas. También puedes incorporar vídeos tutoriales del presentador sin problemas, utilizar grabación de pantalla y añadir subtítulos o captions para mejorar la accesibilidad.

¿Es fácil producir vídeos "cómo hacer" o tutoriales con HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos "cómo hacer" y tutoriales efectivos. Simplemente introduce tu guion, elige un avatar de IA, y HeyGen genera tu vídeo, permitiéndote centrarte en la instrucción clara en lugar de la edición de vídeo compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo