Crea Vídeos de Introducción para Clientes que Ganan Negocios

Elabora vídeos de introducción atractivos para clientes potenciales sin esfuerzo con avatares de IA, mejorando tu estrategia de marketing de vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo de auto-presentación de 45 segundos para mejorar tu presencia en línea, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para ofrecer una narrativa personal atractiva y dinámica para reclutadores o redes profesionales, complementada con un estilo de audio amigable.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de introducción de 30 segundos para un nuevo producto o servicio, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa moderna y enérgica con un claro llamado a la acción, perfecto para nuevos clientes que se involucran en el marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 60 segundos para presentaciones de empleados o destacados de equipo, incorporando la función de subtítulos/captions de HeyGen para presentar una narrativa clara en un estilo visual accesible y cálido, reforzado por Elementos de Marca consistentes, ideal para comunicación interna o equipos de cara al cliente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Introducción para Clientes

Elabora vídeos de introducción convincentes para atraer a clientes potenciales y causar una primera impresión duradera con facilidad y profesionalismo.

1
Step 1
Escribe Tu Guion Atractivo
Desarrolla un guion de vídeo claro que resuma tus mensajes clave. Utiliza una función de teleprompter para asegurar una entrega fluida y segura.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Avatar de IA
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales y selecciona un avatar de IA para transmitir tu mensaje, creando una presentación pulida y atractiva.
3
Step 3
Refina con Voz en Off y Subtítulos
Genera una voz en off de sonido natural directamente desde tu guion. Luego, añade subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Vídeo
Utiliza el cambio de relación de aspecto para optimizar tu vídeo para diferentes plataformas. Exporta tu vídeo de introducción para clientes final para compartirlo fácilmente en plataformas de redes sociales y en tu sitio web.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y genera confianza con vídeos de introducción profesionales

.

Desarrolla vídeos de introducción pulidos que inspiren confianza y fomenten la confianza con clientes potenciales, comunicando claramente la historia de tu marca y puntos de venta únicos.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los beneficios clave de usar HeyGen para crear vídeos de introducción?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de introducción para clientes y vídeos corporativos profesionales utilizando su asistente de vídeo de IA intuitivo. Aprovecha una variedad de plantillas de vídeo y convierte tu guion en contenido atractivo para clientes potenciales sin esfuerzo.

¿Qué elementos de marca puedo incorporar en mis vídeos de introducción con HeyGen?

HeyGen te permite integrar sin problemas tus Elementos de Marca, como logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas, en tus vídeos de introducción para mantener una identidad visual consistente. También puedes utilizar la biblioteca de medios para mejorar la historia de tu marca.

¿Puede HeyGen ayudar a generar un guion de vídeo atractivo para mi auto-presentación?

Sí, el asistente de vídeo de IA de HeyGen puede transformar tus ideas en un guion de vídeo pulido, haciendo que la creación de vídeos de auto-presentación sea sencilla. Con capacidades de texto a vídeo y generación de voz en off realista, puedes crear un vídeo profesional rápidamente.

¿Cómo puedo optimizar mis vídeos de introducción para varias plataformas de redes sociales usando HeyGen?

HeyGen te ayuda a optimizar tus vídeos de introducción para diferentes plataformas de redes sociales con un fácil cambio de relación de aspecto y generación de subtítulos, crucial para un marketing de vídeo efectivo. Asegúrate de incluir un claro llamado a la acción para involucrar a tu audiencia en todos los canales.

