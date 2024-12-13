Crea Videos de Compromiso Cívico que Inspiran a la Acción

Convierte tu mensaje en campañas de concienciación comunitaria y anuncios de servicio público impactantes utilizando texto a video desde guion.

539/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de campaña de concienciación comunitaria de 60 segundos diseñado para educar a los residentes locales sobre un problema local urgente, abogando por el cambio social. La presentación visual debe ser limpia y profesional, utilizando texto en pantalla y metraje de apoyo relevante para respaldar el mensaje, entregado por un avatar de IA autoritario pero accesible. Aprovecha la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen para producir fácilmente el diálogo para tu avatar de IA, asegurando una entrega clara y concisa para promover el compromiso cívico.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video dinámico de 30 segundos dirigido a estudiantes de secundaria y universidad, enfatizando la importancia de su voz en las elecciones locales y el compromiso cívico más amplio. Emplea un estilo moderno y visualmente atractivo con cortes rápidos y gráficos vibrantes, acompañado de una pista musical moderna y animada, asegurando que el mensaje resuene con una audiencia joven. Utiliza las plantillas de video prediseñadas de HeyGen y los subtítulos para crear rápidamente este mensaje personalizado, haciéndolo accesible e impactante para los jóvenes votantes.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un video impactante de 40 segundos con un fuerte llamado a la acción, instando a ciudadanos comprometidos y activistas a apoyar una iniciativa local específica o asistir a una reunión pública importante. La estética visual debe ser directa e impactante, utilizando imágenes dramáticas y un tono serio y motivador, diseñado para crear videos cívicos atractivos. Con el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, puedes encontrar fácilmente imágenes convincentes y usar su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar el video para varias plataformas, maximizando el alcance de tus esfuerzos de compromiso cívico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Compromiso Cívico

Crea anuncios de servicio público y campañas comunitarias impactantes sin esfuerzo con herramientas de creación de video impulsadas por IA, inspirando acción y concienciación.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje. Nuestra plataforma impulsada por IA transforma tu texto en un video dinámico, facilitando la creación de videos de compromiso cívico.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona entre una variedad de plantillas de video para representar visualmente tu mensaje, asegurando que tu contenido de compromiso cívico sea impactante.
3
Step 3
Añade Audio y Texto Atractivos
Utiliza la generación de voz en off impulsada por IA para una narración clara y añade subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad de tu defensa de causas sociales.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Finaliza tus videos cívicos atractivos exportándolos en tu relación de aspecto deseada, listos para compartir en plataformas y motivar la acción comunitaria.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Defiende Causas Sociales e Inspira a la Acción

.

Crea videos motivacionales para defender causas sociales críticas, inspirando a los ciudadanos y fomentando la participación activa en iniciativas comunitarias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de compromiso cívico atractivos?

HeyGen es un creador de videos de compromiso cívico impulsado por IA que te permite crear fácilmente videos cívicos atractivos para campañas de concienciación comunitaria y defensa de causas sociales. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso, permitiéndote comunicar mensajes importantes de manera efectiva.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para mensajes cívicos personalizados?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de video y escenas de video personalizables, permitiéndote crear mensajes personalizados con facilidad. También puedes utilizar avatares de IA realistas para entregar tus anuncios de servicio público y promociones de voluntariado con impacto.

¿Simplifica HeyGen el proceso de producción de videos para causas cívicas?

Absolutamente. HeyGen agiliza la producción de videos con capacidades avanzadas de IA como texto a video desde guion y generación de voz en off profesional. También incluye subtítulos automáticos, haciendo que tus videos de compromiso cívico sean accesibles a una audiencia más amplia.

¿Puedo alcanzar efectivamente a comunidades diversas con contenido cívico creado por HeyGen?

Sí, HeyGen ayuda a maximizar tu alcance ofreciendo características como subtítulos automáticos y múltiples opciones de redimensionamiento de relación de aspecto. Estas aseguran que tus campañas de defensa de causas sociales y concienciación comunitaria sean inclusivas y atractivas para audiencias diversas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo