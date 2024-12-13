Crea Vídeos de Formación para Soporte por Chat que Involucren a los Agentes
Mejora el rendimiento de los agentes y la experiencia del cliente con avatares de IA. Genera vídeos de formación atractivos para una transferencia de conocimiento eficiente.
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para equipos de soporte por chat, ilustrando cómo manejar eficientemente consultas comunes de clientes para una transferencia de conocimiento efectiva. El estilo visual debe ser dinámico con metraje de archivo relevante, mejorado con subtítulos nítidos y fáciles de leer, y una banda sonora motivadora. Esto se puede producir rápidamente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y su función de subtítulos/captions.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para agentes de chat senior y líderes de equipo sobre técnicas avanzadas de resolución de conflictos, destinado a mejorar la experiencia del cliente. El vídeo debe adoptar un estilo visual empático y profesional, utilizando una narrativa calmada y autoritaria generada a través de la generación de voz en off de HeyGen. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para presentar escenarios complejos de manera clara.
Diseña una guía concisa de 75 segundos paso a paso para todos los agentes de soporte por chat sobre cómo navegar por nuevas herramientas de chat o características de software. La presentación visual debe ser limpia y directa, simulando un recorrido claro por la pantalla con acciones destacadas, acompañada de instrucciones de audio precisas. La biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen puede proporcionar gráficos relevantes, mientras que el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran versatilidad en todas las plataformas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Expande el Contenido de Formación y Alcanza Equipos Globales.
Produce eficientemente cursos de formación completos para soporte por chat para educar a nuevos empleados y agentes existentes en todo el mundo, asegurando un servicio consistente.
Mejora el Compromiso en la Formación y la Retención del Conocimiento.
Utiliza vídeos impulsados por IA para hacer la formación en atención al cliente más interactiva y memorable, lo que lleva a un mayor rendimiento y satisfacción de los agentes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación?
HeyGen utiliza tecnología avanzada de creación de vídeos con IA, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, para agilizar significativamente la producción de vídeos de formación atractivos. Puedes generar fácilmente subtítulos y voces en off directamente desde un guion, haciendo el proceso eficiente y accesible.
¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de formación en atención al cliente atractivos?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para ayudarte a crear vídeos de formación en atención al cliente atractivos a través de avatares de IA personalizables y una biblioteca de plantillas. Esto facilita la transferencia de conocimiento eficiente para manejar consultas comunes de clientes y desarrollar habilidades esenciales de atención al cliente.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación multilingües?
HeyGen admite vídeos de formación multilingües al permitir una generación robusta de voces en off en múltiples idiomas y la capacidad de generar subtítulos automáticamente. Esto asegura que tu contenido de formación llegue a una audiencia más amplia y mejore el soporte global de usuarios de manera efectiva.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en los vídeos de formación?
HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca en todos tus vídeos de formación al incorporar tu logotipo específico y colores de marca. Con plantillas personalizables y avatares de IA profesionales, puedes producir vídeos de formación pulidos que se alinean perfectamente con la identidad de tu empresa.