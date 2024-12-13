Crear Vídeos de Gestión del Cambio con AI
Impulsa la formación de empleados y el lanzamiento de estrategias con los avatares AI de HeyGen para un cambio organizacional efectivo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos específicamente para todos los empleados, explicando un próximo Cambio Cultural dentro de la organización. El estilo visual debe ser amigable y colaborativo, utilizando diversos avatares de HeyGen AI para demostrar los nuevos comportamientos deseados, acompañado de una pista de música de fondo animada, fomentando experiencias positivas de Formación de Empleados.
Crea un atractivo Vídeo de Formación AI de 30 segundos dirigido al personal de primera línea, guiándolos a través de un nuevo proceso operativo. El estilo visual debe ser limpio y de tipo tutorial, incorporando grabaciones de pantalla junto con gráficos animados, con un tono calmado e instructivo perfectamente sincronizado por la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion, simplificando el proceso de gestión del cambio organizacional.
Genera un dinámico anuncio de 15 segundos para la fuerza laboral general, presentando una emocionante nueva iniciativa de gestión del cambio. El estilo visual debe ser llamativo y moderno, aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una creación rápida, con un mensaje hablado enérgico pero claro para crear eficientemente vídeos de gestión del cambio usando una plataforma intuitiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación en Gestión del Cambio.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados para nuevas iniciativas, asegurando una adopción más fluida del cambio.
Agiliza la Comunicación del Lanzamiento de Estrategias.
Entrega mensajes de vídeo consistentes y escalables para cambios estratégicos a una fuerza laboral global de manera rápida y efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de gestión del cambio?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de gestión del cambio transformando guiones de texto en contenido atractivo. Su plataforma intuitiva cuenta con plantillas de vídeo personalizables y capacidades robustas de generación de texto a vídeo, agilizando todo el proceso de producción para una comunicación efectiva durante los cambios organizacionales.
¿Qué capacidades innovadoras de Vídeos de Formación AI ofrece HeyGen?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para producir dinámicos Vídeos de Formación AI con avatares AI realistas que actúan como Portavoces AI. Esto incluye generación sofisticada de voz en off y capacidades de Generador de Subtítulos AI, haciendo que el contenido de formación complejo sea atractivo y accesible para la formación de empleados.
¿Puede HeyGen apoyar a las organizaciones en la gestión del cambio organizacional con vídeo?
Absolutamente, HeyGen potencia la comunicación de liderazgo para gestionar el cambio organizacional permitiendo la creación rápida de mensajes de vídeo consistentes y con marca. Con características como controles de marca y voces en off multilingües, las organizaciones pueden asegurar un lanzamiento de estrategia claro y una alineación cultural en equipos diversos.
¿Ofrece HeyGen soluciones para voces en off multilingües en comunicaciones corporativas?
Sí, HeyGen proporciona voces en off multilingües robustas para asegurar que tus comunicaciones corporativas resuenen globalmente. Esta capacidad, impulsada por una avanzada generación de voz en off, es crucial para un lanzamiento de estrategia efectivo y fomentar el cambio cultural al entregar mensajes en múltiples idiomas.