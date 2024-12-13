Crear Vídeos Promocionales para Programas de Certificación
Produce rápidamente impresionantes vídeos promocionales para tus programas de certificación utilizando la función de texto a vídeo para aumentar la inscripción y el compromiso.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un anuncio conciso de 30 segundos diseñado para profesionales a mitad de carrera que buscan adquirir nuevas habilidades rápidamente sin interrumpir su agenda. El vídeo debe adoptar un estilo informativo y rápido, con narración clara y gráficos limpios, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transmitir eficientemente los beneficios clave del programa, como el "aprendizaje práctico" y su impacto significativo en las habilidades de "Marketing".
Imagina una narrativa de 60 segundos dirigida a individuos que investigan programas de certificación especializados en profundidad y a los responsables de decisiones de formación corporativa. Este vídeo explicativo y autoritario empleará superposiciones de animación elegantes y una voz en off profesional para demostrar conceptos complejos de manera sencilla, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para construir una narrativa visualmente rica que posicione el programa como un recurso líder en "Creador de Vídeos Promocionales" para "Vídeos de Formación".
Crea un carrete de testimonios atractivo de 45 segundos para atraer a los estudiantes escépticos que buscan validación antes de comprometerse con un programa. El vídeo debe tener una estética auténtica y cálida con voces en off genuinas de estudiantes exitosos, complementado por la generación de voz en off de HeyGen para una narración introductoria clara y subtítulos/captions para accesibilidad, concluyendo con un fuerte "Llamado a la Acción" para compartir en "Marketing en Redes Sociales".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Programas de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos promocionales impactantes utilizando AI para atraer a los candidatos ideales para tus programas de certificación.
Involucra a las Audiencias con Vídeos Sociales.
Crea fácilmente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para comercializar efectivamente tus programas de certificación y expandir tu alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?
Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de vídeos promocionales permitiéndote generar contenido atractivo a partir de un simple guion, con plantillas profesionales y avatares de AI, reduciendo significativamente el tiempo de producción de vídeos para un marketing efectivo.
¿Puede HeyGen ayudar a promover nuestro programa de certificación de manera efectiva en redes sociales?
Sí, HeyGen es un excelente creador de vídeos promocionales para programas de certificación. Puedes crear rápidamente vídeos atractivos con personalización de marca, ideales para el Marketing en Redes Sociales, asegurando que tus programas de certificados compartibles lleguen a una audiencia más amplia con claros llamados a la acción.
¿Qué tipo de animaciones y fondos de vídeo ofrece HeyGen para vídeos de formación?
HeyGen ofrece una rica selección de plantillas, escenas y activos de la biblioteca de medios para mejorar tus vídeos de formación. Puedes incorporar fácilmente fondos de vídeo dinámicos y animaciones sutiles para hacer que la creación de contenido sea más atractiva y visualmente atractiva para tu audiencia.
¿Cómo convierte HeyGen un guion en un vídeo completo con avatares de AI y voces en off?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI para transformar tu guion escrito en un vídeo completo. Simplemente introduce tu texto, elige entre una diversa gama de avatares de AI, y HeyGen generará voces en off de sonido natural, dando vida a tu producción de vídeo de manera fluida.