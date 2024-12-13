Crea Vídeos de Actualización del CEO con AI

Eleva tu Narrativa Corporativa y mejora la Comunicación con los Stakeholders con vídeos profesionales, creados sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo del CEO" conciso de 45 segundos dirigido a inversores y socios clave, resumiendo los logros trimestrales y la dirección estratégica. La estética visual debe ser pulida y basada en datos, incorporando gráficos limpios y un tono de audio autoritario pero accesible, aprovechando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para asegurar una presentación de "Narrativa Corporativa" consistente e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 30 segundos de "marca y liderazgo de pensamiento" para colegas de la industria y clientes potenciales, abordando una tendencia actual del mercado. El vídeo necesita un estilo visual moderno y conciso, con una voz atractiva y articulada, utilizando eficazmente la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar ideas escritas en contenido dinámico, enfatizando mensajes rápidos e impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un segmento de 75 segundos de "mejores prácticas para crear vídeos del CEO" destinado a todos los empleados, explicando nuevas iniciativas a nivel de empresa. El estilo visual y de audio debe ser auténtico, transparente y altamente informativo, asegurando claridad en el discurso y plena accesibilidad incorporando "Subtítulos/captions" para una audiencia global, reforzando la comunicación abierta.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Actualización del CEO

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de actualización del CEO para involucrar a los stakeholders y compartir mensajes clave de la empresa, aprovechando AI para una comunicación corporativa impactante.

1
Step 1
Crea tu Guion y Elige tu Avatar
Comienza redactando tu mensaje. Luego, selecciona un **avatar de AI** realista para entregar tu guion, asegurando una presentación profesional y atractiva sin necesidad de un estudio.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Personalizable
Mejora el atractivo visual de tu vídeo y mantén la consistencia de la marca. **Utiliza plantillas personalizables** para estructurar tu actualización, asegurando que tu mensaje sea claro y esté alineado con la marca de tu empresa.
3
Step 3
Añade Visuales Atractivos y Subtítulos
Enriquece tu actualización del CEO con medios relevantes. Genera fácilmente **subtítulos/captions** precisos para reforzar la accesibilidad y asegurar que tu mensaje llegue efectivamente a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu actualización esté perfeccionada, aprovecha las funciones de **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** de HeyGen para renderizar tu vídeo en el formato deseado, haciéndolo listo para una distribución sin problemas a tus stakeholders a través de varias plataformas.

Casos de Uso

Mejora la Comunicación Interna y la Retención

Mejora el compromiso de los empleados y la retención de información transformando actualizaciones críticas del CEO en comunicaciones de vídeo dinámicas impulsadas por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de actualización del CEO para la Comunicación con los Stakeholders?

HeyGen permite a los líderes crear vídeos de actualización del CEO de manera eficiente, fomentando una fuerte Comunicación con los Stakeholders y Narrativa Corporativa. Con plantillas personalizables y avatares de AI, simplifica la creación de contenido profesional, asegurando que tu mensaje resuene efectivamente.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para crear vídeos del CEO atractivos?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y voces en off de AI para dar vida a tus vídeos del CEO. Esto permite la creación de texto a vídeo directamente desde un guion, generando presentaciones realistas sin la necesidad de filmación tradicional.

¿HeyGen apoya la marca y el liderazgo de pensamiento en las actualizaciones del CEO?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos de actualización del CEO. Esto asegura una fuerte consistencia de marca y refuerza tu liderazgo de pensamiento en todo el contenido de vídeo.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de Plantillas de Vídeos de Actualización del CEO?

HeyGen agiliza la producción de vídeos con una gama de plantillas personalizables y un editor de vídeo fácil de usar. Puedes adaptar fácilmente Plantillas de Vídeos de Actualización del CEO pre-diseñadas o crear las tuyas propias, completas con subtítulos y elementos de postproducción.

