Crea Vídeos de Mensajes del CEO que Elevan tu Marca

Aumenta la confianza y el compromiso a través de una comunicación efectiva y liderazgo de pensamiento. Elabora tu mensaje sin problemas con el texto a vídeo de HeyGen desde el guion.

396/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo de 60 segundos del CEO dirigido a clientes externos e inversores potenciales, diseñado para construir la marca y establecer liderazgo de pensamiento. El estilo visual y de audio debe ser pulido, corporativo y autoritario, incorporando soporte de alta calidad de la biblioteca de medios de HeyGen para ilustrar logros clave. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega clara e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo ejecutivo convincente de 30 segundos para clientes existentes y seguidores en redes sociales, centrado en impulsar el compromiso del cliente. El estilo visual debe ser atractivo y personal, con superposiciones de texto dinámicas en pantalla, acompañado de un tono de audio enérgico y amigable. Asegura la máxima accesibilidad e impacto empleando los subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo corporativo de 90 segundos para nuevos empleados y equipos globales, enfatizando las comunicaciones internas y la narrativa de la empresa. El estilo visual debe ser acogedor e informativo, integrando elementos cohesivos de la marca de la empresa a través de las plantillas y escenas de HeyGen, con una narrativa de audio clara y concisa. Este vídeo tiene como objetivo presentar los valores y la cultura de la empresa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Mensajes del CEO

Elabora mensajes convincentes del CEO sin esfuerzo con HeyGen. Transforma tu visión en vídeos de alta calidad y con marca para conectar con tu audiencia y mejorar el liderazgo de pensamiento.

1
Step 1
Crea tu Guion con un Avatar de IA
Redacta tu mensaje impactante del CEO. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para transformar tu guion en un vídeo profesional, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y consistente.
2
Step 2
Aplica la Identidad Visual de tu Marca
Personaliza tu vídeo aplicando los controles de branding de HeyGen, incluyendo los logos y colores de tu empresa, para fortalecer tu marca e imagen corporativa.
3
Step 3
Añade Subtítulos Claros para la Accesibilidad
Mejora la comunicación efectiva y alcanza una audiencia más amplia añadiendo fácilmente subtítulos precisos a tu mensaje del CEO dentro de HeyGen.
4
Step 4
Exporta para Distribución en Múltiples Plataformas
Prepara tus vídeos ejecutivos para varias plataformas utilizando las opciones de redimensionamiento de la relación de aspecto y exportación de HeyGen, asegurando una visualización óptima y una amplia distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica los Mensajes del CEO en Canales Sociales

.

Transforma rápidamente los mensajes del CEO en vídeos atractivos para redes sociales, ampliando el alcance e impulsando el compromiso del cliente externo y el branding.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de mensajes del CEO?

HeyGen te permite crear "vídeos de mensajes del CEO" de manera eficiente aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera un vídeo profesional, simplificando significativamente tus esfuerzos de "comunicación efectiva".

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para producir vídeos ejecutivos convincentes?

HeyGen ofrece ventajas significativas para crear "vídeos ejecutivos" de alta calidad, incluyendo avatares de IA realistas y una potente generación de voz en off. Esto permite una "narrativa" clara y fortalece la "marca" de tu organización sin necesidad de filmaciones complejas.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para contenido de vídeo corporativo?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de "branding" robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y plantillas personalizadas en tus proyectos de "vídeo corporativo". Esto asegura una identidad visual consistente y refuerza tu "liderazgo de pensamiento".

¿Cómo ayuda HeyGen a maximizar el impacto del mensaje de un CEO para el compromiso de la audiencia?

HeyGen ayuda a maximizar el impacto de un "mensaje del CEO" habilitando funciones como subtítulos automáticos y redimensionamiento de la relación de aspecto. Estas herramientas aseguran que tu vídeo sea accesible y esté optimizado para varias plataformas, mejorando tanto el "compromiso del cliente" como las "comunicaciones internas de los empleados".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo