Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos basado en escenarios dirigido a gestores de casos experimentados, detallando las mejores prácticas para mantener la integridad de los datos al procesar entradas del programa WIOA. El estilo visual debe ser atractivo y práctico, utilizando resaltados de texto en pantalla, y el audio debe ser claro y conciso. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad a lo largo de estos materiales de formación vitales.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de demostración práctica de 75 segundos dirigido a supervisores de gestión de casos, ilustrando cómo generar eficientemente informes complejos para el Programa SNAP. Esta formación en línea basada en computadora debe tener un estilo visual informativo y conciso, mostrando la aplicación práctica con gráficos dinámicos, y un audio animado y alentador. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido profesional e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo corto de 80 segundos para todo el personal de gestión de casos, enfatizando los protocolos de seguridad clave y la gestión efectiva de cuentas de usuario como parte de su formación continua en gestión de casos. El estilo visual debe ser autoritario pero accesible, utilizando infografías claras y viñetas para los puntos clave, complementado por un estilo de audio amigable y tranquilizador. Asegura la accesibilidad global utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para esta guía de formación crucial.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Gestión de Casos

Produce sin esfuerzo formaciones en línea basadas en computadora atractivas para la gestión de casos con las potentes herramientas de creación de vídeo de HeyGen, asegurando una instrucción clara y precisa del producto.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion completo, delineando los pasos clave para una formación efectiva en gestión de casos. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar instantáneamente tu contenido en una presentación visual dinámica. Esto asegura una instrucción precisa del producto para tus vídeos de formación.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para servir como tu instructor virtual. Selecciona un avatar profesional que mejor represente tu marca y voz para tus formaciones en línea basadas en computadora, mejorando el compromiso y la consistencia en tus materiales de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tus vídeos de formación con visuales personalizados, música de fondo e imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. Utiliza los controles de branding de tu organización para aplicar logotipos y colores, asegurando que todos los materiales de formación se alineen con tu identidad corporativa y ofrezcan una formación profesional en gestión de casos.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu vídeo de formación en gestión de casos revisando todo el contenido. Luego, redimensiona la relación de aspecto y exporta tu vídeo completado en el formato deseado, listo para una carga sin problemas en plataformas como Element LMS o para su distribución como una guía de formación completa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de Gestión de Casos

Transforma conceptos intrincados de gestión de casos en vídeos de formación fácilmente digeribles y claros, mejorando la comprensión y los resultados educativos para el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en gestión de casos?

HeyGen simplifica la producción de "vídeos de formación en gestión de casos" convirtiendo "texto a vídeo" con "avatares de AI" realistas y "generación de voz en off". Esto te permite desarrollar rápidamente "vídeos de formación" atractivos sin necesidad de equipos complejos o habilidades especializadas de edición de vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar las formaciones en línea basadas en computadora?

HeyGen proporciona "avatares de AI", "subtítulos/captions" y una amplia gama de "plantillas y escenas" para hacer tus "formaciones en línea basadas en computadora" más dinámicas y accesibles. Estas herramientas ayudan a crear "materiales de formación" profesionales que mantienen a los aprendices comprometidos.

¿Puede HeyGen utilizarse para desarrollar materiales de formación completos para programas específicos como WIOA o SNAP?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear "materiales de formación" detallados para programas como "WIOA", "Programa SNAP" o "Programa Choices". Puedes generar fácilmente "vídeos de formación" instructivos a partir de guiones, incorporar "generación de voz en off" y utilizar la "biblioteca de medios/soporte de stock" para proporcionar una guía clara para la "navegación del sistema" y la "generación de informes".

¿Cómo apoya HeyGen la personalización y el branding para diversas guías de formación y ayudas de escritorio?

HeyGen asegura que tus "guías de formación" y "ayudas de escritorio" mantengan un aspecto profesional consistente a través de controles de "branding" robustos para logotipos y colores. Puedes personalizar "plantillas y escenas" y utilizar "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para adaptar tus "vídeos de formación" perfectamente a cualquier plataforma o formato.

