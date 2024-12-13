Crea vídeos de configuración de transportistas sin esfuerzo con IA

Produce rápidamente tutoriales en vídeo profesionales para la formación en logística. Aprovecha los avatares de IA realistas para optimizar tu proceso.

526/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un tutorial animado de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios que navegan por un complejo software de incorporación de envíos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y accesible, utilizando colores brillantes y demostraciones claras de la interfaz de usuario, acompañado de un tono de audio alegre y orientador. El vídeo debe aprovechar la generación precisa de voz en off de HeyGen para explicar cada paso con perfecta sincronización, haciendo que el proceso de incorporación sea sencillo y agradable para la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un breve explicativo de 30 segundos para la formación interna en logística dentro de un departamento de gestión de transporte ocupado. El enfoque visual del vídeo debe ser de estilo infográfico, utilizando animaciones de texto audaces e iconos simples para transmitir información compleja rápidamente, respaldado por un narrador enérgico e informativo. La capacidad de HeyGen para convertir texto en vídeo a partir de un guion será crucial para transformar guiones procedimentales densos en contenido visual fácilmente digerible para una educación eficiente del personal.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una pieza promocional convincente de 60 segundos dirigida a empresas que buscan producir rápidamente vídeos de configuración de transportistas de alta calidad. La estética visual debe ser moderna y dinámica, incorporando gráficos en movimiento elegantes y material de archivo relevante de la industria, subrayado por una pista de música de fondo inspiradora y una voz de IA confiada. Este vídeo debe mostrar la eficiencia de crear dicho contenido utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo una personalización y despliegue rápidos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Configuración de Transportistas

Incorpora nuevos transportistas de manera eficiente con vídeos de configuración profesionales impulsados por IA. Aprovecha las capacidades de HeyGen para optimizar tu formación y asegurar una comunicación clara.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Comienza escribiendo tu guion para el vídeo de configuración de transportistas o selecciona entre plantillas de vídeo impulsadas por IA para estructurar rápidamente tu contenido usando nuestra función de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Avatar de IA
Mejora tu vídeo seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido e integra medios relevantes de la biblioteca de stock para ilustrar los pasos clave.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Genera automáticamente voces en off de IA con sonido natural a partir de tu guion usando nuestra función de generación de voz en off, y añade subtítulos generados por IA para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Aplica el logotipo y los colores de tu marca usando controles de branding, luego exporta tu vídeo de configuración de transportistas completado en varios formatos de aspecto para una visualización adaptada a dispositivos móviles en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Complejos

.

Desmitifica los complejos procesos de configuración de transportistas con explicaciones en vídeo claras, concisas y atractivas generadas por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de configuración de transportistas de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de configuración de transportistas y otros vídeos de formación profesional utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA y avatares de IA realistas. Esto optimiza tu proceso, haciendo que la producción de vídeos sea más rápida y accesible para diversas necesidades de formación en logística.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el contenido de vídeo generado por IA de HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tu contenido de vídeo, permitiéndote incorporar el logotipo y los colores de tu marca. También puedes seleccionar entre varios avatares de IA y personalizar guiones para asegurar que tus tutoriales en vídeo se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Es fácil generar tutoriales en vídeo a partir de texto usando HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la generación de tutoriales en vídeo y contenido de incorporación de software de envíos a través de su Generador de Texto a Vídeo Gratuito. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen creará un vídeo atractivo con voces en off de IA y subtítulos generados por IA.

¿Puede el Portavoz de IA de HeyGen mejorar la formación en logística y otros contenidos específicos de la industria?

Absolutamente. La función de Portavoz de IA de HeyGen, junto con nuestros avatares de IA, puede mejorar significativamente la formación en logística y el contenido de gestión del transporte. Puedes aprovechar estas herramientas para crear vídeos de formación impactantes y adaptados a dispositivos móviles para diversas aplicaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo