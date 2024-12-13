Crea Vídeos Destacados de Ferias de Empleo: Atrae al Mejor Talento

Optimiza la creación de tus vídeos y atrae al mejor talento mostrando tu marca empleadora con "Plantillas y escenas" personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos diseñado para reclutadores y partes interesadas internas, resumiendo los principales éxitos y la interacción con el mejor talento en tu feria de empleo. El estilo visual debe ser profesional y limpio, incorporando estadísticas y testimonios presentados con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu resumen escrito en una narración convincente, asegurando precisión y consistencia en tu mensaje sobre los esfuerzos de reclutamiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento atractivo de 60 segundos dirigido a posibles buscadores de empleo para las próximas ferias de empleo, contando una historia sobre oportunidades y crecimiento dentro de tu empresa. Adopta un enfoque visual narrativo con iluminación cálida e imágenes inspiradoras de empleados prosperando, acompañado de música de fondo esperanzadora y edificante. Explora las plantillas y escenas de HeyGen para iniciar tu proceso creativo, proporcionando un marco estructurado pero personalizable para mostrar trayectorias profesionales y atraer a futuros candidatos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para crear vídeos destacados de ferias de empleo, específicamente para que los asistentes compartan en plataformas profesionales como LinkedIn, mostrando su experiencia positiva y fomentando conexiones. Este vídeo debe incluir cortes rápidos de rostros sonrientes y puntos clave de la empresa, con texto en pantalla claro y fácil de leer. Implementa los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad e impacto incluso cuando se vea sin sonido, haciendo que tu mensaje sobre oportunidades resuene con una audiencia más amplia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos Destacados de Ferias de Empleo

Muestra la cultura de tu empresa y atrae al mejor talento transformando las grabaciones de tu feria de empleo en vídeos destacados atractivos con facilidad.

Step 1
Reúne tu Material
Recoge todas las grabaciones y fotos de tu feria de empleo. El soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen puede complementar tu propio contenido, asegurando una rica historia visual a partir de tu material recopilado.
Step 2
Elige una Plantilla Dinámica
Selecciona entre las diversas plantillas y escenas de HeyGen diseñadas para reclutamiento para estructurar tu vídeo destacado. Esto proporciona una base profesional, haciendo que la creación de tu vídeo sea eficiente.
Step 3
Añade Contenido Atractivo
Incorpora mensajes clave y testimonios. Usa la función de subtítulos/captions de HeyGen para añadir texto claro para accesibilidad y mayor alcance, asegurando que tu mensaje sea entendido por todos los buscadores de empleo.
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Una vez que tu vídeo destacado esté completo, utiliza las funciones de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas. Comparte tu cautivador vídeo de reclutamiento en redes sociales y redes profesionales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira al Mejor Talento con Vídeos de Cultura Empresarial

Crea vídeos inspiradores a partir de interacciones en ferias de empleo para mostrar la cultura de tu empresa y motivar a los buscadores de empleo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear vídeos destacados de ferias de empleo de manera eficiente?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos destacados de ferias de empleo profesionales y vídeos de reclutamiento atractivos. Aprovecha las herramientas de AI y las plantillas personalizables para transformar las grabaciones de tu evento en un dinámico vídeo destacado, mostrando efectivamente la cultura de tu empresa y atrayendo al mejor talento.

¿Por qué es esencial un vídeo resumen para el compromiso post-feria de empleo?

Un vídeo resumen te ayuda a extender el alcance de tu feria de empleo, involucrando a los buscadores de empleo y reforzando tu marca empleadora mucho después del evento. Comparte tu vídeo de reclutamiento en plataformas de redes sociales y LinkedIn, utilizando una narrativa cautivadora para resaltar momentos clave y oportunidades.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para mi vídeo resumen de feria de empleo?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tu vídeo resumen, permitiéndote adaptar cada detalle a tu marca. Utiliza controles de marca para logotipos y colores, añade subtítulos atractivos y selecciona de una rica biblioteca de medios para que coincida perfectamente con la cultura de tu empresa y atraiga a los candidatos ideales.

¿Cómo mejora la AI de HeyGen la narrativa en los vídeos destacados de reclutamiento?

Las avanzadas herramientas de AI de HeyGen mejoran significativamente la narrativa en tu vídeo de reclutamiento. Genera narrativas atractivas a partir de guiones simples, incorpora avatares de AI realistas y añade voces en off profesionales para crear una experiencia memorable que resuene con los buscadores de empleo y muestre tus valores únicos.

