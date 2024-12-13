HeyGen apoya diversas necesidades de salida y accesibilidad para vídeos de trayectorias profesionales a través de características como subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia más amplia. Además, HeyGen ofrece redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación para asegurar que tus vídeos estén optimizados para cualquier plataforma.