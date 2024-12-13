Para una plataforma unificada como Microsoft Fabric, la planificación de capacidad es crucial para gestionar recursos a través de diversas cargas de trabajo, asegurando un rendimiento consistente y previniendo problemas de rendimiento en sus servicios integrados. HeyGen puede facilitar las comunicaciones internas generando vídeos de marca con avatares de IA, articulando claramente cómo la planificación de capacidad apoya el funcionamiento sin problemas de toda la plataforma unificada.