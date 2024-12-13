Crea Vídeos de Selección de Candidatos con IA
Agiliza tu proceso de contratación y mejora el compromiso de los candidatos usando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos diseñado para Equipos de Adquisición de Talento, ilustrando cómo mejorar el compromiso de los candidatos a través de entrevistas en vídeo interactivas. La estética debe ser moderna y amigable, mostrando diversos avatares de IA hablando directamente al público, acompañados de música de fondo motivadora. Destaca la potente función de avatares de IA de HeyGen para personalizar la experiencia del solicitante.
Produce un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a equipos de RRHH globales y empresas que contratan internacionalmente, enfocándose en los beneficios del reclutamiento multilingüe para acceder a un grupo de talentos global más amplio. El estilo visual y de audio debe ser limpio e inclusivo, con cortes rápidos entre diferentes idiomas hablados con subtítulos generados por HeyGen, haciendo que la comunicación sea sencilla.
Crea un vídeo pulido de 50 segundos dirigido a Gerentes de RRHH de PYMES y de Marca, explicando cómo incorporar efectivamente la marca en los vídeos de selección de candidatos. El enfoque visual debe ser profesional y consistente con la identidad corporativa, demostrando cómo las plantillas pre-diseñadas de Plantillas y escenas de HeyGen pueden personalizarse para mantener la cohesión de la marca sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso de los Candidatos en la Selección.
Aprovecha los vídeos de IA para crear experiencias de selección interactivas y atractivas, mejorando la participación de los candidatos y su percepción positiva.
Crea Rápidamente Vídeos de Selección.
Genera rápidamente vídeos de selección de candidatos profesionales y atractivos a partir de texto usando IA, acelerando significativamente tu flujo de trabajo de reclutamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de contratación con vídeos de selección de candidatos?
HeyGen permite a los equipos de RRHH agilizar significativamente el proceso de contratación al facilitar la creación rápida de vídeos profesionales de selección de candidatos. Nuestro Generador de Texto a Vídeo y las plantillas personalizables hacen que sea fácil producir entrevistas en vídeo consistentes y atractivas, mejorando el compromiso de los candidatos desde el principio.
¿Puedo incorporar la marca de mi empresa en los vídeos de selección de candidatos creados con HeyGen?
Sí, HeyGen te permite incorporar completamente la marca de tu empresa en todos tus vídeos de selección de candidatos. Puedes añadir fácilmente tu logotipo, elegir los colores de la marca y personalizar las escenas para mantener una apariencia consistente y profesional, lo que ayuda a mejorar el compromiso de los candidatos y el reconocimiento de la marca.
¿Qué tecnología utiliza HeyGen para generar entrevistas en vídeo para la selección de candidatos?
HeyGen utiliza tecnología avanzada de Avatares de IA y Generador de Texto a Vídeo para producir entrevistas en vídeo de alta calidad para la selección de candidatos de manera eficiente. Simplemente introduce tu guion, y la IA de HeyGen lo trae a la vida, ahorrando un tiempo significativo en comparación con los métodos tradicionales de producción de vídeo.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de selección de candidatos para un grupo de talentos global?
HeyGen apoya la creación de vídeos de selección de candidatos para un grupo de talentos global al ofrecer amplias capacidades multilingües. Puedes generar vídeos en múltiples idiomas con voces en off realistas, haciendo que tus esfuerzos de reclutamiento sean más inclusivos y accesibles para diversos solicitantes en todo el mundo.