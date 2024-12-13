Crea Vídeos de Experiencia del Candidato y Atrae Talento de Primera
Humaniza tu marketing de reclutamiento para atraer y comprometer al mejor talento con mensajes de vídeo atractivos, fácilmente creados usando los avatares de IA de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo auténtico de 60 segundos de marca empleadora diseñado para candidatos que consideran un puesto específico, presentando vídeos testimoniales de empleados que muestran un día típico en la vida. Este vídeo debe emplear un estilo visual dinámico con música de fondo animada y aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar las escenas reales del lugar de trabajo, asegurando claridad para todos los espectadores con subtítulos.
Produce un mensaje de vídeo personalizado y tranquilizador de 45 segundos para candidatos entrevistados que esperan los próximos pasos, donde un gerente de contratación aborda preguntas frecuentes relacionadas con el proceso de vídeo de reclutamiento. Esta pieza audiovisual directa y personal debe usar la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar un mensaje claro y coherente, humanizando los mensajes de vídeo pregrabados.
Crea un vídeo inspirador de 90 segundos dirigido a nuevos empleados que se preparan para su viaje, describiendo el proceso de incorporación y destacando las oportunidades de crecimiento como parte de tu estrategia general de adquisición de talento. Adopta un estilo visual rápido con gráficos modernos y música motivacional, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación y mostrar el compromiso de tu empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Marketing de Reclutamiento.
Genera rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos para mostrar tu marca empleadora y atraer eficientemente al mejor talento.
Compromete a los Candidatos con Vídeos Sociales.
Produce clips atractivos para redes sociales que destaquen la cultura y los valores de la empresa, mejorando la experiencia del candidato.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de experiencia del candidato atractivos?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de marca empleadora atractivos que muestran la cultura de tu empresa y atraen al mejor talento. Utiliza avatares de IA y funciones de texto a vídeo para elaborar vídeos de reclutamiento personalizados, mejorando significativamente la experiencia general del candidato.
¿Qué características ofrece HeyGen para la rápida creación de vídeos de reclutamiento?
HeyGen proporciona herramientas de vídeo intuitivas de autoservicio, incluyendo una vasta biblioteca de plantillas y texto a vídeo desde guion, permitiendo a cualquiera crear rápidamente vídeos de marketing de reclutamiento de alta calidad. Esto simplifica el proceso de hacer un vídeo profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición.
¿Puede HeyGen personalizar mensajes de vídeo para candidatos a empleo?
Sí, HeyGen te permite humanizar tus comunicaciones con los candidatos creando mensajes de vídeo pregrabados con avatares de IA o tu propia imagen. Esta capacidad ayuda a entregar mensajes de vídeo personalizados a los candidatos a lo largo de su viaje, haciendo el proceso más atractivo.
¿Cómo pueden usarse los vídeos de HeyGen a lo largo del viaje del candidato?
HeyGen facilita la inserción o el compartir de tus vídeos personalizados en tu sitio de carreras, redes sociales y dentro de las descripciones de trabajo para mejorar todo el viaje del candidato. Estos vídeos son perfectos para mostrar tu marca empleadora y la cultura de la empresa, apoyando tu estrategia de adquisición de talento.