Crea Vídeos de Experiencia del Candidato y Atrae Talento de Primera

Humaniza tu marketing de reclutamiento para atraer y comprometer al mejor talento con mensajes de vídeo atractivos, fácilmente creados usando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo auténtico de 60 segundos de marca empleadora diseñado para candidatos que consideran un puesto específico, presentando vídeos testimoniales de empleados que muestran un día típico en la vida. Este vídeo debe emplear un estilo visual dinámico con música de fondo animada y aprovechar la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar las escenas reales del lugar de trabajo, asegurando claridad para todos los espectadores con subtítulos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un mensaje de vídeo personalizado y tranquilizador de 45 segundos para candidatos entrevistados que esperan los próximos pasos, donde un gerente de contratación aborda preguntas frecuentes relacionadas con el proceso de vídeo de reclutamiento. Esta pieza audiovisual directa y personal debe usar la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar un mensaje claro y coherente, humanizando los mensajes de vídeo pregrabados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 90 segundos dirigido a nuevos empleados que se preparan para su viaje, describiendo el proceso de incorporación y destacando las oportunidades de crecimiento como parte de tu estrategia general de adquisición de talento. Adopta un estilo visual rápido con gráficos modernos y música motivacional, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación y mostrar el compromiso de tu empresa.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Experiencia del Candidato

Eleva tu proceso de reclutamiento produciendo fácilmente contenido de vídeo atractivo que muestre la cultura de tu empresa y atraiga al mejor talento.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Elabora narrativas atractivas para tus vídeos de experiencia del candidato. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu contenido escrito en visuales dinámicos, asegurando vídeos testimoniales de empleados claros y atractivos.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje con visuales cautivadores. Elige entre una amplia gama de avatares de IA o sube tus propios medios, y aplica tus controles de marca personalizados para mostrar consistentemente tu vídeo de marca empleadora.
3
Step 3
Añade Tu Voz y Pulido
Da vida a tus vídeos con audio profesional y características de accesibilidad. Utiliza la generación de voz en off o graba mensajes de vídeo pregrabados personalizados, y añade subtítulos para asegurar que tu mensaje resuene con todos los candidatos a empleo.
4
Step 4
Exporta y Rastrea el Impacto
Finaliza tu vídeo de experiencia del candidato de alta calidad. Exporta tu creación y comparte sin problemas tus vídeos a través de varias plataformas. Obtén información sobre el compromiso de los espectadores utilizando análisis de vídeo integrados para refinar tu estrategia de adquisición de talento.

Produce Vídeos Inspiradores de Marca Empleadora

Desarrolla vídeos inspiradores que transmitan la misión y los valores de tu empresa, fomentando una percepción positiva del candidato.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de experiencia del candidato atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de marca empleadora atractivos que muestran la cultura de tu empresa y atraen al mejor talento. Utiliza avatares de IA y funciones de texto a vídeo para elaborar vídeos de reclutamiento personalizados, mejorando significativamente la experiencia general del candidato.

¿Qué características ofrece HeyGen para la rápida creación de vídeos de reclutamiento?

HeyGen proporciona herramientas de vídeo intuitivas de autoservicio, incluyendo una vasta biblioteca de plantillas y texto a vídeo desde guion, permitiendo a cualquiera crear rápidamente vídeos de marketing de reclutamiento de alta calidad. Esto simplifica el proceso de hacer un vídeo profesional sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Puede HeyGen personalizar mensajes de vídeo para candidatos a empleo?

Sí, HeyGen te permite humanizar tus comunicaciones con los candidatos creando mensajes de vídeo pregrabados con avatares de IA o tu propia imagen. Esta capacidad ayuda a entregar mensajes de vídeo personalizados a los candidatos a lo largo de su viaje, haciendo el proceso más atractivo.

¿Cómo pueden usarse los vídeos de HeyGen a lo largo del viaje del candidato?

HeyGen facilita la inserción o el compartir de tus vídeos personalizados en tu sitio de carreras, redes sociales y dentro de las descripciones de trabajo para mejorar todo el viaje del candidato. Estos vídeos son perfectos para mostrar tu marca empleadora y la cultura de la empresa, apoyando tu estrategia de adquisición de talento.

