Crea Vídeos de Reclutamiento en el Campus con AI Fácilmente
Atrae a los mejores estudiantes-atletas con vídeos de reclutamiento universitario atractivos creados utilizando los avatares de AI de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Un vídeo de habilidades impactante de 60 segundos, diseñado específicamente para estudiantes-atletas, impresionará a entrenadores universitarios y reclutadores deportivos. Combina emocionantes imágenes de juegos con un ritmo visual rápido y música poderosa e inspiradora. El mensaje puede mejorarse con texto claro en pantalla, y los subtítulos de HeyGen son ideales para jugadas clave, aprovechando su soporte de biblioteca de medios/stock para B-roll si es necesario.
Para cautivar a los estudiantes de secundaria y a sus padres, desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos de reclutamiento universitario que sirva como un resumen destacado de tu institución. Este vídeo debe emplear un estilo visual acogedor con música aspiracional. Los avatares de IA de HeyGen ofrecen una introducción personalizada, facilitando el montaje de escenas atractivas utilizando su función de plantillas y escenas.
Los recién graduados e internos que navegan por el proceso de contratación en el campus son el público objetivo de este vídeo de reclutamiento profesional de 90 segundos, que ofrece consejos esenciales. Presenta la información con un estilo visual limpio e informativo y una narración atractiva. Al crear un guion detallado, la generación de locuciones de HeyGen puede asegurar una entrega pulida, y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto lo optimizarán para varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Produce vídeos de reclutamiento universitario cautivadores y clips optimizados para varias plataformas de redes sociales para llegar a futuros estudiantes de manera eficiente.
Crea Vídeos de Reclutamiento de Alto Rendimiento.
Desarrolla vídeos destacados del campus convincentes que actúen como poderosos anuncios, atrayendo a los mejores talentos a tu institución con la eficiencia de AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de reclutamiento en el campus atractivos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento universitario atractivos al permitirte transformar guiones en contenido de vídeo dinámico. Utiliza avatares de AI, generación de locuciones y plantillas listas para mostrar recorridos por el campus y testimonios de estudiantes de manera efectiva, capturando la atención de futuros estudiantes-atletas.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar el contenido de los vídeos de reclutamiento?
HeyGen proporciona controles de marca robustos para integrar el logotipo y los colores de tu escuela en tu vídeo de reclutamiento, asegurando un aspecto profesional. También puedes aprovechar una diversa biblioteca de medios y soporte de stock para enriquecer tu vídeo destacado o de habilidades con visuales relevantes.
¿Puedo compartir fácilmente los vídeos de reclutamiento generados por HeyGen en redes sociales y YouTube?
Sí, HeyGen admite el redimensionamiento de relación de aspecto y varias opciones de exportación, lo que facilita la optimización de tus vídeos de reclutamiento para diferentes plataformas como redes sociales y YouTube. Esto asegura que tu vídeo de reclutamiento universitario llegue a una audiencia más amplia de entrenadores universitarios y futuros estudiantes.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para el reclutamiento universitario?
HeyGen simplifica la creación de vídeos al permitir la generación de texto a vídeo desde tus guiones, eliminando la necesidad de equipos de vídeo complejos o una cámara. Agrega música fácilmente, genera subtítulos y crea vídeos de reclutamiento en el campus profesionales sin necesidad de experiencia en software de edición extenso.