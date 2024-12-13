Crea Vídeos de Solicitud de Campaña para Recoger Testimonios Fácilmente
Automatiza los seguimientos y recoge fácilmente vídeos de alta calidad usando páginas de aterrizaje personalizadas y la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, diseña un vídeo atractivo de 90 segundos que demuestre cómo "crear un vídeo de campaña efectivo" usando HeyGen. Este vídeo debe presentar un estilo visual brillante y alentador, aprovechando la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una creación de contenido eficiente y "Subtítulos/captions" para una mayor accesibilidad, especialmente al discutir el impacto de un mensaje bien preparado, posiblemente insinuando la "función de teleprompter".
Produce un tutorial detallado de 2 minutos para equipos de ventas y atención al cliente, centrado en cómo "Monitorear Respuestas Entrantes" de vídeos de campaña de manera eficiente. El estilo visual debe ser calmado y paso a paso, quizás integrando el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para ejemplos ilustrativos, y mostrando cómo se pueden gestionar diferentes opciones de "método de entrega" y un "enlace compartible" una vez recibidos los vídeos, asegurando un "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" óptimos para varias plataformas.
Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a organizadores de eventos y gestores de comunidades, mostrando el poder de un "Mensaje de Solicitud" convincente y una "Página de Aterrizaje" optimizada para recopilar contenido generado por usuarios. El estilo visual y de audio debe ser orientado a la acción, aprovechando al máximo las "Plantillas y escenas" de HeyGen para crear un aspecto pulido y explicando cómo un "Enlace de Solicitud Público" puede simplificar el proceso de recopilación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Campaña de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de campaña impactantes para iniciativas publicitarias, asegurando que tus solicitudes se comuniquen y reciban efectivamente.
Involucra Audiencias con Solicitudes de Vídeo en Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips atractivos para plataformas sociales, perfectos para amplificar tus campañas de solicitud de vídeo y alcanzar una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso para crear vídeos de solicitud de campaña?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de solicitud de campaña proporcionando instrucciones de grabación personalizables y una Página de Aterrizaje dedicada. Puedes compartir fácilmente estas solicitudes usando un Enlace de Solicitud Público único, facilitando que los participantes contribuyan con sus vídeos.
¿Qué características ofrece HeyGen para gestionar eficazmente las solicitudes de vídeo entrantes?
HeyGen ofrece herramientas robustas para gestionar tu campaña de Solicitud de Vídeo, incluyendo la capacidad de Monitorear Respuestas Entrantes y enviar Seguimientos Automatizados. Todas las presentaciones se organizan dentro de tu Biblioteca de Vídeos, y puedes incluso iniciar una Regrabación de Solicitud para asegurar la mejor calidad.
¿Proporciona HeyGen herramientas para ayudar a los participantes a grabar vídeos de campaña de alta calidad?
Sí, HeyGen apoya contribuciones de alta calidad ofreciendo instrucciones de grabación claras y una función de teleprompter integrada para los participantes. Esta guía ayuda a asegurar que cada vídeo de campaña enviado cumpla con tus estándares de claridad y profesionalismo.
Una vez recopilados, ¿cómo puedo distribuir los vídeos de una campaña de HeyGen?
HeyGen facilita la distribución con un enlace compartible único generado para cada solicitud de vídeo. Este método de entrega eficiente te permite circular fácilmente el contenido recopilado de tu campaña de Solicitud de Vídeo a tu audiencia deseada.