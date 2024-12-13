Crea Vídeos de Planificación de Campañas sin Esfuerzo con AI

Impulsa tu marketing digital con contenido de vídeo cautivador utilizando los avatares de AI de HeyGen para campañas dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, demostrando cómo los vídeos de planificación de campañas bien ejecutados pueden aumentar significativamente la generación de leads. El estilo visual debe ser moderno, atractivo e inspirar confianza, complementado por un tono de audio amigable y autoritario. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar estrategias clave, haciendo que los complejos conceptos de marketing digital sean fácilmente comprensibles y relacionables para tu audiencia, inspirando finalmente a la acción.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de consejos rápido de 30 segundos para jóvenes profesionales de marketing y creadores de contenido, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo estructurar un guion de vídeo convincente para la planificación de campañas. El estilo visual debe ser rápido, visualmente impulsado y enérgico, perfectamente combinado con un audio claro y conciso que resalte los elementos esenciales de la narración. Asegura la máxima accesibilidad y comprensión utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para reforzar los puntos clave, haciendo que tus consejos sean prácticos y fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo conceptual sofisticado de 50 segundos diseñado para directores de marketing y equipos creativos, mostrando el potencial del contenido de vídeo innovador en las próximas campañas de redes sociales. El estilo visual debe ser aspiracional y visualmente rico, incorporando una banda sonora confiada e inspiradora que evoque creatividad y éxito. Acelera el proceso de creación aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen, permitiéndote visualizar rápidamente diversos escenarios de planificación de campañas y presentar ideas impactantes.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Planificación de Campañas

Produce sin esfuerzo vídeos de planificación de campañas impactantes utilizando AI para articular estrategias, visualizar conceptos e inspirar a tu equipo con precisión y claridad.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Define el mensaje central de tu campaña y tu audiencia objetivo. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion para delinear tus objetivos y narrativa, asegurando que tu mensaje sea claro y conciso desde el principio.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Avatar de AI
Transforma tu guion en una presentación dinámica. Elige entre diversos avatares de AI para representar tu mensaje y mejorar el compromiso. Incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar eficazmente los conceptos clave de la campaña.
3
Step 3
Aplica Branding y Refina la Narrativa
Personaliza tu vídeo para alinearlo con la identidad de tu marca. Usa los controles de branding (logotipo, colores) para asegurar la consistencia. Genera voces en off y añade subtítulos para refinar tu narrativa, asegurando una narración convincente que resuene con tu equipo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final de Campaña
Prepara tu vídeo de planificación de campaña para compartirlo en diversas plataformas. Utiliza el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para optimizar tu vídeo para varios canales, asegurando que tu estrategia llegue efectivamente a las partes interesadas, incluidas las redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes Convincente

.

Crea vídeos persuasivos de historias de éxito de clientes para construir confianza y credibilidad, impulsando la generación de leads para tus campañas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de planificación de campañas atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de planificación de campañas con facilidad, aprovechando los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto agiliza tu proceso de producción de vídeo para estrategias efectivas de video marketing.

¿Qué características ofrece HeyGen para la producción rápida de vídeos de campaña?

HeyGen proporciona una plataforma sin código con plantillas y escenas extensas, permitiendo la creación rápida de contenido de vídeo para tus campañas de marketing digital. También puedes utilizar AI para la generación de voz en off y añadir automáticamente subtítulos para involucrar a tu audiencia objetivo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de campaña para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen admite el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos de campaña estén optimizados para diferentes canales de redes sociales. También puedes aplicar controles de marca, incluidos logotipos y colores, para mantener una identidad de marca consistente en todos tus esfuerzos de video marketing.

¿Cómo apoya HeyGen la narración en el contenido de vídeo de campaña?

HeyGen permite una narración poderosa a través de sus avatares de AI y la capacidad de transformar un guion de vídeo en contenido de vídeo atractivo. Esto es perfecto para crear vídeos explicativos impactantes que resuenen con tu audiencia objetivo y generen leads para tus campañas.

