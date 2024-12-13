Crea Vídeos de Actualización Empresarial que Conecten
Genera rápidamente actualizaciones empresariales atractivas con avatares de IA y características profesionales de marketing de vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de actualización de marketing externo de 90 segundos dirigido a clientes existentes y potenciales, mostrando mejoras recientes de productos o hitos de servicio. Utiliza un estilo visual dinámico y moderno con música profesional y animada, aprovechando las plantillas diseñadas profesionalmente de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear vídeos profesionales que resuenen en el marketing de vídeo.
Crea un fragmento conciso de lanzamiento de producto de 45 segundos diseñado para varias plataformas de redes sociales, dirigido a los primeros adoptantes y usuarios generales. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente visuales atractivos y luego optimizar para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, estableciendo a HeyGen como un eficiente creador de vídeos de negocios en línea.
Elabora un vídeo explicativo técnico de 2 minutos detallando nuevas características o una actualización compleja, dirigido a usuarios y desarrolladores con conocimientos técnicos. Mantén un estilo visual claro e instructivo con grabaciones de pantalla y gráficos animados, complementado con una narración calmada e informativa. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para un audio consistente y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente, demostrando cómo las herramientas impulsadas por IA simplifican el proceso de cómo hacer un vídeo empresarial para actualizaciones de la empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Actualizaciones Atractivas para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para plataformas de redes sociales para difundir noticias y anuncios de la empresa de manera efectiva.
Crea Actualizaciones de Marketing de Alto Rendimiento.
Produce anuncios de vídeo impactantes y contenido promocional para lanzamientos de productos y campañas de marketing en tiempo récord.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos profesionales con IA?
HeyGen es un creador de vídeos empresariales en línea que aprovecha herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y texto a vídeo desde guion, para agilizar la creación de vídeos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite a los usuarios producir fácilmente contenido de alta calidad sin habilidades técnicas complejas.
¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para crear vídeos empresariales con marca?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar su logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas. Puedes seleccionar entre plantillas diseñadas profesionalmente y personalizar escenas, asegurando que tus vídeos de actualización empresarial mantengan una identidad de marca consistente.
¿Puedo mejorar mis vídeos empresariales con funciones avanzadas de edición y medios usando HeyGen?
Sí, HeyGen proporciona características robustas para mejorar tus vídeos, incluyendo una biblioteca completa de metraje de stock y opciones para recortar y cortar vídeos. También puedes añadir fácilmente música y efectos de sonido, junto con generar voces en off y subtítulos para un producto final pulido.
¿Es HeyGen adecuado para crear contenido de vídeo diverso para varias plataformas?
HeyGen te permite producir contenido de marketing en vídeo versátil para diversas aplicaciones, como lanzamientos de productos y campañas de marketing. Con opciones de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, HeyGen asegura que tus vídeos estén optimizados para todas las plataformas de redes sociales.