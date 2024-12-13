Crea Vídeos de Actualización Empresarial que Conecten

Genera rápidamente actualizaciones empresariales atractivas con avatares de IA y características profesionales de marketing de vídeo.

467/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de actualización de marketing externo de 90 segundos dirigido a clientes existentes y potenciales, mostrando mejoras recientes de productos o hitos de servicio. Utiliza un estilo visual dinámico y moderno con música profesional y animada, aprovechando las plantillas diseñadas profesionalmente de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear vídeos profesionales que resuenen en el marketing de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un fragmento conciso de lanzamiento de producto de 45 segundos diseñado para varias plataformas de redes sociales, dirigido a los primeros adoptantes y usuarios generales. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente visuales atractivos y luego optimizar para diferentes plataformas usando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, estableciendo a HeyGen como un eficiente creador de vídeos de negocios en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo explicativo técnico de 2 minutos detallando nuevas características o una actualización compleja, dirigido a usuarios y desarrolladores con conocimientos técnicos. Mantén un estilo visual claro e instructivo con grabaciones de pantalla y gráficos animados, complementado con una narración calmada e informativa. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para un audio consistente y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente, demostrando cómo las herramientas impulsadas por IA simplifican el proceso de cómo hacer un vídeo empresarial para actualizaciones de la empresa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Actualización Empresarial

Produce sin esfuerzo vídeos de actualización empresarial profesionales con nuestro creador de vídeos en línea impulsado por IA, diseñado para ayudarte a comunicarte eficazmente y atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Inicia tu vídeo de actualización empresarial eligiendo entre plantillas diseñadas profesionalmente o pegando tu guion para aprovechar nuestra función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Añade Tus Medios y Detalles
Sube fácilmente tus propios recursos o mejora tu vídeo con visuales relevantes de nuestra completa biblioteca de medios/soporte de stock.
3
Step 3
Aplica Tus Elementos de Marca
Mantén la consistencia de la marca en todas tus comunicaciones utilizando controles de marca (logotipo, colores) para reflejar la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Actualización
Finaliza tu vídeo de actualización empresarial profesional con cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, luego compártelo sin problemas en tus plataformas de redes sociales elegidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Crea fácilmente testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes para resaltar los logros de los clientes y generar confianza con tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos profesionales con IA?

HeyGen es un creador de vídeos empresariales en línea que aprovecha herramientas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y texto a vídeo desde guion, para agilizar la creación de vídeos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar permite a los usuarios producir fácilmente contenido de alta calidad sin habilidades técnicas complejas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en HeyGen para crear vídeos empresariales con marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiendo a los usuarios incorporar su logotipo, colores de marca y fuentes personalizadas. Puedes seleccionar entre plantillas diseñadas profesionalmente y personalizar escenas, asegurando que tus vídeos de actualización empresarial mantengan una identidad de marca consistente.

¿Puedo mejorar mis vídeos empresariales con funciones avanzadas de edición y medios usando HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona características robustas para mejorar tus vídeos, incluyendo una biblioteca completa de metraje de stock y opciones para recortar y cortar vídeos. También puedes añadir fácilmente música y efectos de sonido, junto con generar voces en off y subtítulos para un producto final pulido.

¿Es HeyGen adecuado para crear contenido de vídeo diverso para varias plataformas?

HeyGen te permite producir contenido de marketing en vídeo versátil para diversas aplicaciones, como lanzamientos de productos y campañas de marketing. Con opciones de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto, HeyGen asegura que tus vídeos estén optimizados para todas las plataformas de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo