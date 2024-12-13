Crea Vídeos de Continuidad de Negocio Fácil y Efectivamente
Produce vídeos de continuidad de negocio atractivos e informativos con avatares de AI para aumentar el compromiso en la formación y compartir guías cruciales de gestión de riesgos.
Desarrolla un vídeo introductorio de 45 segundos dirigido a todos los empleados y nuevos contratados, explicando la importancia del plan de continuidad de negocio de la empresa. Este vídeo debe ser atractivo y fácil de digerir, con avatares de AI amigables, visuales claros y simples, y un tono alentador e informativo para la voz en off. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un diseño profesional y su generación de Voz en off para una narración consistente.
Crea un vídeo informativo de 1,5 minutos para jefes de departamento y líderes de equipo, describiendo un procedimiento específico de recuperación ante desastres. El estilo visual debe ser estructurado y serio, incorporando visualizaciones de datos relevantes y metraje de archivo profesional para ilustrar escenarios potenciales. El audio debe ser una voz calmada y tranquilizadora. Asegura la accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions a través de HeyGen, y mejora el atractivo visual utilizando su biblioteca de Medios/soporte de archivo para activos relevantes.
Diseña un vídeo integral de 2 minutos dirigido a la alta dirección y oficiales de cumplimiento, resumiendo elementos clave de una nueva Guía de Gestión de Riesgos para ayudar a crear vídeos de continuidad de negocio. La estética visual debe ser altamente pulida y corporativa, con animaciones estilo infografía y transiciones nítidas. La narración debe ser confiada y articulada. Aprovecha el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir eficientemente este contenido complejo, y asegúrate de que sea adecuado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Continuidad de Negocio.
Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para procedimientos críticos de BCDR a través de formación en vídeo potenciada por AI.
Escala la Difusión del Conocimiento de BCP.
Desarrolla y distribuye rápidamente cursos integrales de continuidad de negocio para educar efectivamente a tu fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo pueden las herramientas de AI de HeyGen ayudar a crear vídeos de continuidad de negocio de manera eficiente?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de continuidad de negocio utilizando herramientas avanzadas de AI, transformando guiones en contenido visual atractivo. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos informativos para tu equipo o partes interesadas, crucial para cualquier plan BCDR.
¿Ofrece HeyGen avatares de AI y opciones de voz en off para la formación en continuidad de negocio?
Sí, HeyGen cuenta con avatares de AI realistas y un generador de voz en off robusto, permitiéndote producir presentaciones profesionales y consistentes para tu formación en continuidad de negocio. Puedes generar vídeos a partir de texto sin esfuerzo, asegurando claridad y compromiso sin filmaciones complejas.
¿Hay plantillas de vídeos de continuidad de negocio disponibles para simplificar la creación de vídeos en HeyGen?
Absolutamente, HeyGen proporciona una selección de plantillas personalizables de vídeos de continuidad de negocio diseñadas para acelerar la producción de contenido. Estas plantillas, combinadas con características intuitivas de edición de vídeo, te ayudan a desarrollar rápidamente vídeos impactantes, incluso para escenarios complejos de recuperación ante desastres.
¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de continuidad de negocio sean atractivos y accesibles?
HeyGen ayuda a crear vídeos atractivos a través de visuales dinámicos, avatares de AI y subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido de continuidad de negocio sea altamente accesible. Esto asegura que la información crítica se transmita efectivamente a todos los espectadores, mejorando el compromiso en la formación y la comprensión de las guías de gestión de riesgos.