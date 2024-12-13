Crea Vídeos de Continuidad de Negocio Fácil y Efectivamente

Produce vídeos de continuidad de negocio atractivos e informativos con avatares de AI para aumentar el compromiso en la formación y compartir guías cruciales de gestión de riesgos.

Desarrolla un vídeo introductorio de 45 segundos dirigido a todos los empleados y nuevos contratados, explicando la importancia del plan de continuidad de negocio de la empresa. Este vídeo debe ser atractivo y fácil de digerir, con avatares de AI amigables, visuales claros y simples, y un tono alentador e informativo para la voz en off. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un diseño profesional y su generación de Voz en off para una narración consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 1,5 minutos para jefes de departamento y líderes de equipo, describiendo un procedimiento específico de recuperación ante desastres. El estilo visual debe ser estructurado y serio, incorporando visualizaciones de datos relevantes y metraje de archivo profesional para ilustrar escenarios potenciales. El audio debe ser una voz calmada y tranquilizadora. Asegura la accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions a través de HeyGen, y mejora el atractivo visual utilizando su biblioteca de Medios/soporte de archivo para activos relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo integral de 2 minutos dirigido a la alta dirección y oficiales de cumplimiento, resumiendo elementos clave de una nueva Guía de Gestión de Riesgos para ayudar a crear vídeos de continuidad de negocio. La estética visual debe ser altamente pulida y corporativa, con animaciones estilo infografía y transiciones nítidas. La narración debe ser confiada y articulada. Aprovecha el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir eficientemente este contenido complejo, y asegúrate de que sea adecuado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones.
Cómo Crear Vídeos de Continuidad de Negocio

Protege tus operaciones y asegura la preparación de tu equipo con vídeos de continuidad de negocio informativos y atractivos, creados rápidamente usando herramientas de AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeos de Continuidad de Negocio
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada de nuestra extensa biblioteca, o pega tu guion existente. Nuestra interfaz intuitiva y diversas 'Plantillas y escenas' te ayudan a estructurar tu contenido efectivamente para tu plan de continuidad de negocio.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Voz
Da vida a tu mensaje eligiendo entre una variedad de 'avatares de AI' realistas y voces. Personaliza su apariencia y tono para que coincidan con tu marca y transmitan efectivamente información crucial para tu plan BCDR.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra el logo de tu empresa, colores y otros activos usando nuestros 'Controles de branding'. Añade visuales y medios relevantes de nuestra biblioteca para crear vídeos altamente atractivos que mantengan la consistencia profesional en todo momento.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo Informativo
Una vez que tu vídeo esté completo, genéralo con un clic. Utiliza el 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' para publicar tus vídeos informativos en varias plataformas, asegurando una amplia accesibilidad y comunicación efectiva de recuperación ante desastres.

Aclara Información Compleja de BCP

Usa AI para transformar planes de continuidad de negocio complejos en vídeos claros y fáciles de entender para todas las partes interesadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las herramientas de AI de HeyGen ayudar a crear vídeos de continuidad de negocio de manera eficiente?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de continuidad de negocio utilizando herramientas avanzadas de AI, transformando guiones en contenido visual atractivo. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos informativos para tu equipo o partes interesadas, crucial para cualquier plan BCDR.

¿Ofrece HeyGen avatares de AI y opciones de voz en off para la formación en continuidad de negocio?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de AI realistas y un generador de voz en off robusto, permitiéndote producir presentaciones profesionales y consistentes para tu formación en continuidad de negocio. Puedes generar vídeos a partir de texto sin esfuerzo, asegurando claridad y compromiso sin filmaciones complejas.

¿Hay plantillas de vídeos de continuidad de negocio disponibles para simplificar la creación de vídeos en HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona una selección de plantillas personalizables de vídeos de continuidad de negocio diseñadas para acelerar la producción de contenido. Estas plantillas, combinadas con características intuitivas de edición de vídeo, te ayudan a desarrollar rápidamente vídeos impactantes, incluso para escenarios complejos de recuperación ante desastres.

¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de continuidad de negocio sean atractivos y accesibles?

HeyGen ayuda a crear vídeos atractivos a través de visuales dinámicos, avatares de AI y subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido de continuidad de negocio sea altamente accesible. Esto asegura que la información crítica se transmita efectivamente a todos los espectadores, mejorando el compromiso en la formación y la comprensión de las guías de gestión de riesgos.

