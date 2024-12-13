HeyGen ayuda a crear vídeos atractivos a través de visuales dinámicos, avatares de AI y subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido de continuidad de negocio sea altamente accesible. Esto asegura que la información crítica se transmita efectivamente a todos los espectadores, mejorando el compromiso en la formación y la comprensión de las guías de gestión de riesgos.