Cómo crear vídeos de casos de negocio que convierten

Crea rápidamente potentes vídeos de estudios de caso para aumentar la confianza. Aprovecha el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para obtener resultados rápidos.

477/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo informativo de 45 segundos específicamente dirigido a gerentes de marketing y equipos de ventas, destacando los beneficios tangibles de los vídeos de estudios de caso para aumentar las ventas. Este vídeo dinámico debe presentar texto en pantalla y estadísticas, entregado con una voz en off clara y confiada generada directamente desde tu guion usando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, asegurando el máximo compromiso y claridad con subtítulos incorporados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando cómo hacer un vídeo de estudio de caso de manera efectiva, desde la planificación hasta la redacción del guion. Los visuales deben ser limpios y paso a paso, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, con medios de apoyo de su biblioteca/stock para ilustrar cada etapa, acompañado de una guía de audio clara y concisa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo persuasivo de 90 segundos dirigido a CEOs y profesionales de desarrollo empresarial, ilustrando el poder del marketing en vídeo para llegar a tu audiencia objetivo de manera más efectiva. El estilo debe ser sofisticado y convincente, incorporando metraje de stock de alta calidad, una narrativa persuasiva impulsada por una voz en off profesional generada con HeyGen, y optimizado para varias plataformas a través de su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Casos de Negocio

Crea vídeos de casos de negocio y testimonios de clientes convincentes con facilidad para mostrar tu éxito y captar eficazmente a tu audiencia objetivo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla un guion convincente que destaque la historia de éxito de tu cliente. Define tu audiencia objetivo y mensaje clave, luego utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para dar vida a tus palabras al instante.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una gama de avatares de AI profesionales para representar tu marca o entrevistados. Combínalos con escenas dinámicas y medios de la biblioteca para construir la base de tu vídeo de testimonio de cliente.
3
Step 3
Mejora con Branding
Integra la identidad de tu empresa usando controles de Branding para logos y colores. Pulsa tu vídeo con voces en off y subtítulos, asegurando que tu estudio de caso sea profesional y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
Finaliza tu vídeo y utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para prepararlo para varias plataformas. Comparte tus vídeos de casos de negocio convincentes a través de tus canales de marketing para maximizar el alcance y el impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips cortos de tus casos de negocio para maximizar el alcance y el compromiso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de casos de negocio?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de casos de negocio impactantes al transformar guiones en vídeos profesionales con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, eliminando la necesidad de rodajes tradicionales. Esto hace que el marketing en vídeo sea accesible y eficiente para cualquier negocio.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de testimonios de clientes convincentes?

Sí, HeyGen es ideal para crear vídeos de testimonios de clientes atractivos e historias de éxito de clientes. Puedes utilizar diversos avatares de AI para narrar tus testimonios, añadiendo voces en off generadas y personalización de marca para aumentar la confianza con tu audiencia objetivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para editar vídeos de estudios de caso?

HeyGen ofrece características robustas para mejorar tus vídeos de estudios de caso, incluyendo personalización de marca con tu logo y colores, una rica biblioteca de medios con activos de stock, y subtítulos y leyendas automáticas. Estas herramientas permiten la creación de vídeos de calidad profesional sin software de edición de vídeo complejo.

¿Qué tan rápido puedo crear un vídeo de estudio de caso con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente vídeos de estudios de caso de alta calidad a partir de un simple guion usando avatares de AI y plantillas prediseñadas. Esta eficiencia te permite compartir rápidamente vídeos y aprovechar los beneficios de los vídeos de estudios de caso para aumentar las ventas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo