Crea Vídeos de Recorridos por Edificios que Atraigan a Más Compradores

Crea vídeos inmobiliarios atractivos y recorridos virtuales por casas que destaquen. Aprovecha los avatares AI de HeyGen para presentaciones dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo profesional de 90 segundos dirigido a pequeñas empresas inmobiliarias, mostrando cómo la 'creación asistida por AI' simplifica el proceso de generar un 'recorrido virtual' atractivo. El diseño visual debe ser moderno y elegante, con transiciones suaves entre los aspectos destacados de la propiedad y una música de fondo confiada y optimista. Integra un avatar AI de HeyGen para presentar los beneficios de este flujo de trabajo optimizado, añadiendo un toque futurista a tus esfuerzos de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional inmersivo de 2 minutos dirigido a los comercializadores inmobiliarios y desarrolladores de propiedades, ilustrando las capacidades avanzadas de un 'recorrido virtual 360' para mejorar el 'marketing' de propiedades. La experiencia visual debe ser atractiva e informativa, con caminos de cámara dinámicos a través de las propiedades y una narración sofisticada y profesional que resalte las características clave. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu detallado texto de marketing en una presentación visual cautivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial fácil de usar de 45 segundos para principiantes en 'vídeos inmobiliarios', ofreciendo 'Consejos y Plantillas' rápidos para sus proyectos iniciales. El vídeo debe tener un estilo visual amigable y accesible, utilizando demostraciones claras paso a paso y un tono conversacional alentador. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar el proceso de creación, mostrando lo fácil que es ensamblar un recorrido con apariencia profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Recorridos por Edificios

Diseña recorridos virtuales atractivos para propiedades con la intuitiva AI de HeyGen, asegurando que cada detalle se presente profesionalmente para cautivar a los clientes potenciales.

1
Step 1
Sube Tu Material
Comienza subiendo tu material existente de edificios, incluidas imágenes 360, a la biblioteca de medios de HeyGen. Este paso fundamental asegura que todos los activos visuales para tu recorrido virtual estén listos para una integración sin problemas.
2
Step 2
Crea Tus Escenas de Vídeo
Selecciona de la diversa gama de plantillas y escenas de HeyGen para estructurar tu recorrido virtual. Organiza tu material subido para construir una narrativa atractiva para los compradores potenciales.
3
Step 3
Añade Narración Profesional
Mejora tu recorrido por el edificio con audio atractivo utilizando las funciones de creación asistida por AI de HeyGen, como la generación de voz en off. Convierte fácilmente texto en discurso natural para guiar a los espectadores de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Aplica controles de marca para finalizar tu recorrido virtual por la casa, luego utiliza las opciones de exportación de HeyGen para varias plataformas. Esto prepara tu vídeo de alta calidad para un marketing efectivo a una audiencia más amplia.

Desarrolla Anuncios de Propiedades Altamente Efectivos

Diseña anuncios de vídeo atractivos para propiedades de manera eficiente, utilizando AI para resaltar características clave y atraer clientes potenciales calificados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos inmobiliarios atractivos?

HeyGen te permite transformar guiones en vídeos inmobiliarios profesionales utilizando avatares AI y tecnología de texto a vídeo. Incorpora fácilmente detalles de la propiedad, elementos de recorridos virtuales y planos de planta con personalización de marca y música para una presentación completa.

¿HeyGen admite la creación asistida por AI para recorridos virtuales por casas?

¡Absolutamente! HeyGen utiliza AI para simplificar la creación de recorridos virtuales por casas, permitiéndote generar voces en off naturales, añadir escenas dinámicas e integrar medios de nuestra extensa biblioteca sin necesidad de software de edición de vídeo complejo.

¿Qué elementos visuales puedo incluir en mis vídeos de recorridos virtuales de HeyGen?

Puedes mejorar tus vídeos de recorridos virtuales con personalización de marca, integrar imágenes 360 atractivas y utilizar la diversa biblioteca de plantillas de HeyGen para mostrar propiedades de manera efectiva. Añade subtítulos y leyendas para alcanzar a un público más amplio.

¿Es HeyGen adecuado para generar y exportar rápidamente vídeos de marketing inmobiliario?

Sí, HeyGen está diseñado para la eficiencia, permitiéndote crear y exportar rápidamente vídeos de marketing inmobiliario de alta calidad en varios formatos de aspecto. Produce presentaciones cautivadoras de propiedades y recorridos virtuales para todos tus canales de marketing con facilidad.

