Crea Vídeos de Solicitudes de Mantenimiento de Edificios Fácilmente

Optimiza la gestión de tus instalaciones y aclara los problemas de mantenimiento creando fácilmente vídeos atractivos con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo corporativo atractivo de 45 segundos diseñado para gestores de propiedades y personal de gestión de instalaciones, mostrando los beneficios significativos de integrar el vídeo en su proceso de solicitudes de mantenimiento de edificios. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y pulido, quizás presentando un avatar de AI que muestre estadísticas clave, apoyado por una narración de audio clara y segura. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para un presentador consistente y sus Plantillas y escenas para ensamblar rápidamente una producción de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo completo de 60 segundos específicamente para nuevo personal de instalaciones o contrataciones de gestión de propiedades, detallando el proceso paso a paso de hacer vídeos para solicitudes de mantenimiento. El enfoque visual debe ser informativo, incorporando grabaciones de pantalla y anotaciones de texto claras, con una voz calmada y de apoyo. Utiliza los Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión, junto con su soporte de Biblioteca de medios/stock para enriquecer el contenido explicativo con visuales relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a todos los ocupantes del edificio, diseñado para fomentar con entusiasmo la adopción de la creación de vídeos para solicitudes de mantenimiento. Este vídeo debe presentar un estilo visual moderno y animado, incorporando cortes rápidos, gráficos vibrantes y música de fondo enérgica. El redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen pueden asegurar una visualización óptima en varias plataformas, mientras que sus diversas Plantillas y escenas permiten una producción de vídeo rápida y creativa para captar la atención.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Solicitudes de Mantenimiento de Edificios

Optimiza la gestión de instalaciones con vídeos claros y profesionales de solicitudes de mantenimiento de edificios. Aprovecha la AI para detallar rápidamente los problemas y comunicar las necesidades de manera efectiva.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Escribe tu Guion
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada de la biblioteca de HeyGen o escribiendo un guion detallado que describa el problema de mantenimiento. Esto establece la base para tus vídeos de solicitudes de mantenimiento de edificios.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz en Off
Mejora tus vídeos de solicitudes de mantenimiento incorporando imágenes o vídeos relevantes de la biblioteca de medios, o selecciona un avatar de AI para presentar el problema. Usa la función de generación de voz en off para narrar los detalles claramente.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Asegúrate de que tus vídeos de solicitudes de mantenimiento reflejen tu marca utilizando controles de marca para añadir tu logo y colores de la empresa. Incluye subtítulos/captions para claridad y accesibilidad, haciendo que tu mensaje sea entendido por todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta tus vídeos de solicitudes de mantenimiento en el formato de aspecto deseado. Tu vídeo profesional está ahora listo para comunicar claramente las necesidades de mantenimiento, optimizando la gestión de tus instalaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Cursos de Mantenimiento Completos

Expande tus ofertas educativas para la gestión de instalaciones y propiedades creando fácilmente cursos y módulos de vídeo extensos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de solicitudes de mantenimiento de edificios?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de solicitudes de mantenimiento de edificios transformando guiones escritos en contenido de vídeo profesional con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite una creación de vídeos eficiente, convirtiendo solicitudes complejas en instrucciones visuales claras sin esfuerzo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para producir vídeos de mantenimiento profesionales?

HeyGen ofrece características robustas para producir vídeos de mantenimiento profesionales, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca para tu logo y colores, y generación de voz en off de alta calidad. Estas herramientas aseguran que tus vídeos instructivos sean pulidos y consistentes con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen mejorar la eficiencia para los equipos que gestionan la producción de vídeos para la gestión de instalaciones?

Sí, HeyGen mejora significativamente la eficiencia para la producción de vídeos en la gestión de instalaciones a través de sus rápidas capacidades de texto a vídeo y su extensa biblioteca de medios. Esto permite a los equipos generar y gestionar rápidamente una amplia gama de vídeos de mantenimiento, optimizando su flujo de trabajo de contenido.

¿Cómo asegura HeyGen una comunicación clara y accesible en los vídeos instructivos de mantenimiento?

HeyGen asegura una comunicación clara y accesible en los vídeos instructivos de mantenimiento generando automáticamente subtítulos y ofreciendo diversos avatares de AI para presentar la información. Esta combinación hace que las tareas de mantenimiento complejas sean fáciles de entender para todos los espectadores, mejorando la efectividad de tus vídeos de formación.

