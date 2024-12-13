Sí, HeyGen admite el redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles, facilitando la creación de una "versión para YouTube" o la integración de tu contenido educativo en "cursos en línea". Esta versatilidad te ayuda a llegar a una audiencia más amplia con temas que van desde "Códigos de Construcción" generales hasta "Códigos Modelo" específicos.