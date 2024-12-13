HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo, colores y fuentes de tu institución directamente en tus vídeos de orientación. Esto asegura que cada vídeo, desde la orientación estudiantil hasta los recorridos por el campus, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, entregando un mensaje cohesivo y profesional.